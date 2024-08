RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: CHI VA AGLI SPAREGGI?

I risultati Champions League per martedì 13 agosto ci portano in compagnia del ritorno del terzo turno preliminare: sono dieci le partite cui assisteremo, si parte alle ore 19:00 mentre l’ultima gara della serata è in programma alle ore 20:45. Conosceremo dunque le prime dieci squadre che si qualificheranno agli spareggi, l’ultimo scoglio delle qualificazioni prima di arrivare, finalmente, alla grande novità della stagione che riguarda le coppe europee, vale a dire il girone unico a 36 squadre in cui ciascuna formazione dovrà affrontare otto partite, con qualificazione agli ottavi di finale che potrà passare, nei risultati Champions League, anche attraverso una fase di turni intermedi.

Nelle dieci partite che questa sera formano i risultati Champions League abbiamo situazioni tutte in equilibrio; solo due squadre sono riuscite a vincere con due gol di scarto una settimana fa ma lo hanno fatto in casa e, di conseguenza, anche per la regola che non assegna più valore doppio ai gol segnati in trasferta ci sarà per Apoel e Union Saint Gilloise la possibilità di recuperare. Staremo a vedere cosa succederà tra poche ore nei risultati Champions League, ormai siamo sempre più vicini all’inizio della fase finale e dunque anche le nostre cinque rappresentanti possono iniziare a scaldare i motori in attesa di scoprire quali saranno le loro avversarie nel girone unico.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL CONTESTO

Nella serata dedicata ai risultati Champions League, per il ritorno del terzo turno preliminare, torna protagonista anche il Fenerbahçe di José Mourinho. Lo Special One aveva eliminato il Lugano nel turno precedente, lamentando il fatto di dover giocare su un campo sintetico, e ora si trova nella necessità di rimontare il Lille che all’andata ha vinto 2-1 in casa. Attenzione dunque: il Fenerbahçe ha tutto per entrare nei risultati Champions League del girone, ma così anche gli avversari francesi cui stasera può bastare il pareggio, dunque Mourinho rischia seriamente di trovarsi fuori dalla principale competizione europea che invece vuole tornare ad esplorare.

Sarà molto interessante scoprire anche chi si qualificherà tra Rangers Glasgow e Dinamo Kiev: gli scozzesi hanno una recente finale di Europa League e nel loro campionato vogliono tornare a frenare l’egemonia del Celtic, gli ucraini nei risultati Champions League sono stati spesso e volentieri protagonisti ma hanno dovuto cedere il passo allo Shakhtar Donetsk negli ultimi anni. All’andata è finita 1-1, ora si gioca ad Ibrox e dunque i Rangers hanno una bella occasione per fare un passo ulteriore verso il girone. Tra poco per i risultati Champions League si tornerà a giocare, dunque noi siamo quasi pronti a lasciar parlare i campi e vedere l’esito di queste dieci intriganti partite.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO 3° TURNO PRELIMINARE

Ore 19:00 Apoel Slovan Bratislava (andata 0-2)

Ore 19:00 Bodo/Glimt Jagiellonia (andata 1-0)

Ore 19:00 Fenerbahçe Lille (andata 1-2)

Ore 19:00 Twente Salisburgo (andata 1-2)

Ore 19:30 Paok Malmoe (andata 2-2)

Ore 20:00 Ferencvaros Mitdjylland (andata 0-2)

Ore 20:00 Ludogorets Qarabag (andata 2-1)

Ore 20:30 FCSB Sparta Praga (andata 1-1)

Ore 20:30 Union Saint Gilloise Slavia Praga (andata 1-3)

Ore 20:45 Rangers Dinamo Kiev (andata 1-1)