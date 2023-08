RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Tutte le date da segnare! Diretta gol live score (oggi 30 agosto 2023)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE DATE

Cresce l’attesa per i risultati Champions League perché siamo sempre più vicini al momento in cui saranno coinvolte anche le squadre italiane, cioè in rigoroso ordine alfabetico Inter, Lazio, Milan e Napoli. Oggi infatti terminano i playoff e con essi si chiudono definitivamente i preliminari estivi, quindi da tradizione già domani 31 agosto sarà il giorno del sorteggio della fase a gironi.

Andiamo allora a ricordare quali saranno le date in cui si giocheranno le partite di questa fase della Champions League 2023-2024, ovviamente sempre di martedì e mercoledì: la prima giornata sarà il 19 e 20 settembre prossimi, mentre la seconda avrà luogo il 3-4 ottobre; si arriverà poi a metà del cammino il 24-25 ottobre, mentre la quarta giornata sarà collocata il 7-8 novembre, la quinta sarà disputata il 28-29 novembre ed infine la chiusura dei gironi sarà nei giorni 12 e 13 dicembre, con il sorteggio degli ottavi che chiuderà l’anno solare della Champions League il lunedì 18 dicembre prossimo. Successivamente comincerà con gli ottavi di finale la fase ad eliminazione diretta, ma saremo a quel punto già a febbraio 2024… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GLI ULTIMI TRE VERDETTI

I risultati Champions League saranno protagonisti oggi, mercoledì 30 agosto 2023: questa è una serata particolarmente attesa, l’appuntamento sarà infatti con le ultime tre partite di ritorno per i playoff della Uefa Champions League 2023-2024, quindi si concluderà proprio stasera il lungo cammino dei preliminari estivi della massima competizione europea. Conosceremo dunque i nomi delle ultime tre squadre che si aggiungeranno alle altre 29 già certe di un posto ai gironi, comprese quelle che hanno avuto la meglio nelle sfide che hanno avuto il ritorno ieri – le sconfitte invece troveranno posto in Europa League.

La Champions League è ormai sostanzialmente pronta a vivere il suo tabellone principale, un cammino che ci porterà fino al termine della primavera dell’anno prossimo con la prima volta nella sua storia del Manchester City nei panni del detentore, dopo la finale vinta contro una pur splendida Inter. I nerazzurri sono qualificati di diritto alla fase a gironi anche della nuova edizione, come d’altronde anche Napoli, Lazio e Milan: domani, giovedì 31 agosto, sarà il sempre atteso giorno del sorteggio dei gironi di Champions League, ma naturalmente prima c’è da completare il quadro delle magnifiche 32 che disputeranno questi gironi con l’ultimissima fatica della “maratona estiva” dei risultati Champions League. Cosa ci attende oggi?

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora ad elencare tutte le partite di oggi che ci daranno i risultati Champions League per le ultime tre partite di ritorno dei playoff: fischio d’inizio per tutti gli incontri in programma alle ore 21.00 italiane e (ma non è più una novità ormai) i gol in trasferta non valgono doppio in caso di parità. Avremo dunque tre partite in contemporanea anche questa sera, come già ieri, di cui due del cosiddetto Champions Path e una per il League Path. Quest’ultimo è il percorso delle “piazzate” di campionati che possono iscrivere più di una formazione alla Champions League, come è il caso di Olanda e Scozia, che citiamo perché la partita in oggetto sarà stasera Psv Eindhoven Rangers, con la situazione al momento in equilibrio grazie al pareggio per 2-2 all’andata.

I risultati Champions League ci offriranno poi questa sera per il ritorno dei playoff anche due partite del già citato Champions Path, cioè il percorso riservato alle squadre campioni nazionali di campionati che non hanno alcun posto garantito nel tabellone principale della Champions League, nemmeno per chi ha vinto il campionato nella scorsa stagione. In questo caso, le due partite in oggetto saranno Aek Atene Anversa, sfida tra i campioni di Grecia e quelli belgi che riparte dal successo per 1-0 dell’Anversa all’andata in casa propria, e Copenaghen Rakow, con i campioni di Danimarca da considerare favoriti dopo avere vinto per 0-1 in trasferta in Polonia all’andata.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO PLAYOFF

Ore 21.00

Aek Atene Anversa

Copenaghen Rakow

Psv Eindhoven Rangers











