RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol: tutto deciso a Monaco? Live score

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: L’ALTRA PARTITA

Abbiamo parlato finora soprattutto di Inter Benfica, ma naturalmente per i risultati Champions League non si può evidentemente snobbare l’altra partita della serata del mercoledì, cioè Bayern Monaco Manchester City. La vittoria di Pep Guardiola per 3-0 nella partita d’andata obiettivamente potrebbe rendere meno stuzzicante la sfida, perché servirebbe una rimonta leggendaria al Bayern per ribaltare la situazione, però non si può escluderlo, perché in anni recenti abbiamo visto ribaltoni forse anche più clamorosi in Champions League.

Senza dubbio il Bayern avrebbe meritato miglior fortuna, dopo avere incrociato Inter e Barcellona ai gironi più il PSG agli ottavi (tra l’altro vincendo sempre), ma adesso è inutile pensare a questo, perché l’unico compito dei bavaresi è quello di tentare la rimonta che entrerebbe nella storia. Per il Manchester City invece sembra mettersi bene l’ennesimo assalto alla Champions League, finora sempre sfuggita ai Citizens, guai a buttare via in Germania quanto di bello costruito appena otto giorni fa in Inghilterra… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IMPRESA INTER?

I risultati Champions League saranno grandi protagonisti anche oggi, mercoledì 19 aprile: infatti in programma ci sono le ultime due partite di ritorno dei quarti di finale, che dopo i due incontri di ieri sera completeranno il quadro delle quattro formazioni che si qualificheranno per le semifinali in programma a maggio. Siamo ormai in una fase sempre più calda della Champions League 2022-2023, perché i verdetti sono sempre più pesanti e chi supererà i quarti inizierà a vedere davvero vicino il sogno, cioè diventare campioni d’Europa il 10 giugno prossimo a Istanbul, dove si disputerà la finale allo stadio Olimpico Ataturk.

Andiamo allora a scoprire subito quali saranno le due partite attese nei risultati Champions League per completare il ritorno dei quarti di finale: si inverte il programma rispetto a settimana scorsa, vedremo quindi in campo chi aveva giocato al martedì. Ecco allora che ci attendono Inter Benfica e Bayern Monaco Manchester City, naturalmente con fischio d’inizio fissato in entrambi i casi alle ore 21.00 e riflettori puntati in ottica italiana soprattutto su San Siro, anche se dall’altra parte si affrontano due colossi della Champiopns League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, FOCUS SULL’INTER

Ecco allora che Inter Benfica per noi ha la precedenza parlando dei risultati Champions League. I nerazzurri di Simone Inzaghi vedono davvero vicino il traguardo della semifinale per la prima volta dal leggendario 2010 del Triplete grazie all’impresa di otto giorni fa a Lisbona, quando l’Inter espugnò il Da Luz per 2-0 con i gol di Nicolò Barella e Romelu Lukaku al termine di una partita praticamente perfetta sul campo di una squadra che nei mesi scorsi aveva strabiliato l’intera Europa.

La situazione appare ideale, ma naturalmente non si può sottovalutare il fatto che l’andata contro il Benfica è stata l’unica partita vinta dai nerazzurri negli ultimi 40 giorni, un periodo praticamente da incubo in campionato. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, anche quando ha perso l’Inter lo ha sempre fatto di misura e stasera andrebbe benissimo una sconfitta con un solo gol di scarto, ma naturalmente servirà fare meglio per evitare rischi. La missione non è impossibile, perché l’Inter ha già dato dimostrazione a Lisbona di quello che sa fare, ma la pazzia insita nel DNA nerazzurro che cosa ci riserverà stasera al Meazza?

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO QUARTI

Ore 21.00

Bayern Monaco Manchester City (andata 0-3)

Inter Benfica (2-0)











