RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: l’Inter insegue il sogno

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL PRECEDENTE

Avvicinandoci ai risultati di Champions League per questa sera, non possiamo fare a meno di ricordare (pensando già a mercoledì) che l’ultima volta in cui l’Italia ha portato tre rappresentanti ai quarti di finale è accaduta 17 anni fa. Era l’edizione 2005-2006, che il Barcellona di Frank Rijkaard avrebbe vinto con il 2-1 di Parigi sull’Arsenal; le tre squadre erano Inter, Juventus e Milan.

I nerazzurri avevano eliminato l’Ajax, pareggiando 2-2 ad Amsterdam e poi vincendo 1-0 a San Siro; per i bianconeri drammatica qualificazione ai danni del Werder Brema, 2-3 in Germania e 2-1 allo stadio Olimpico con la papera di Tim Wiese all’ultimo respiro. Decisamente più “facile” il compito del Milan, che dopo aver pareggiato 1-1 in Baviera si era sbarazzato del Bayern con un secco 4-1 casalingo. In semifinale poi era arrivato solo il Diavolo, capace di eliminare il Lione: il Milan sarebbe caduto contro il Barcellona, mentre l’Inter era stata eliminata dal Villarreal perdendo 1-0 in Spagna dopo il 2-1 di San Siro, la Juventus invece non aveva avuto troppe chance contro un Arsenal che aveva vinto 2-0 ad Highbury per poi tenere lo 0-0, senza alcun affanno, a Torino. Ora per i risultati di Champions League di questa edizione sarà molto interessante vedere come andranno le cose… (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: TOCCA ALL’INTER!

I risultati di Champions League tornano finalmente a farci compagnia: martedì 11 aprile vivremo infatti i primi due quarti di finale di andata, che si giocano alle ore 21:00 e sono Benfica Inter e Manchester City Bayern. Abbiamo dunque la prima delle tre italiane ancora presenti nel tabellone e un big match che potrebbe benissimo essere una finale anticipata: c’è tanto materiale di cui parlare, certamente però i riflettori saranno puntati sul Da Luz dove l’Inter, dopo aver eliminato il Porto, va a caccia di gloria e di una semifinale che manca ormai da troppo tempo, per la precisione dal 2010 e cioè l’anno della vittoria in Champions League.

Dunque vedremo come andrà il primo atto di una sfida contro il Benfica che certamente non è impossibile per i nerazzurri, ma nemmeno da sottovalutare: le Super Aquile infatti hanno vinto il loro girone davanti a Psg e Juventus, battendo per due volte i bianconeri e fermando sul pareggio, in altrettante occasioni, i transalpini. Dall’altra parte naturalmente è impossibile fare pronostici: la solidità del Bayern nei risultati di Champions League è acclarata e l’arrivo di Thomas Tuchel in panchina può essere quel quid in più, ma in termini assoluti il Manchester City è una corazzata e forse come rosa è superiore a quella tedesca…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci stiamo avvicinando a una giornata intensa per quanto riguarda i risultati di Champions League. Come detto è il giorno di Benfica Inter, e bisogna anche ricordare che potrebbe andare benissimo all’Italia perché questo quarto di finale incrocia con il derby Napoli Milan, dunque se i nerazzurri dovessero qualificarsi avremmo la certezza di una nostra rappresentante in finale, per la prima volta dal 2017 quando la Juventus ci arrivò per la seconda volta in tre anni, perdendo però a Cardiff contro il Real Madrid. L’Inter certamente ha tutto per eliminare il Benfica; arriva da un periodo non troppo brillante ma in Coppa Italia ha fermato la Juventus all’Allianz Stadium nell’andata della semifinale.

Sulla carta Simone Inzaghi, che ha già messo in bacheca la Supercoppa, potrebbe chiudere con tre trofei stagionali: se dovesse vincere la Champions League la sua conferma sarebbe molto più probabile, in caso contrario Beppe Marotta ha già detto che farà le sue valutazioni soprattutto se in Serie A si dovesse finire fuori dalle prime quattro. Intanto per i risultati di Champions League avremo il primo atto della doppia sfida contro il Benfica, sarà interessantissimo scoprire in che posizione si metterà l’Inter in vista della partita di ritorno a San Siro…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA QUARTI

Ore 21:00 Benfica Inter

Ore 21:00 Manchester City Bayern











