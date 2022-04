Risultati Champions League/ Diretta gol live score ritorno quarti (martedì 12 aprile)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SCOPRIAMO LE PRIME SEMIFINALISTE!

I risultati di Champions League per le partite che si giocano martedì 12 aprile ci consegneranno le prime due semifinaliste di un torneo appassionante: il ritorno dei quarti di finale scatta questa sera alle ore 21:00 e le due partite che vivremo sono Bayern Villarreal e Real Madrid Chelsea. Al momento, se dovessimo valutare a bocce ferme la situazione, diremmo che a procedere in Champions League saranno i bavaresi e i blancos: vero che il Bayern Monaco ha perso il match di andata al La Ceramica ma ha chiaramente tutto per rimontare e prendersi anche una vittoria larga all’Allianz Arena, mentre il Real Madrid è forte dei due gol di margine centrati a Stamford Bridge, e dunque è in vantaggio netto.

Ad ogni modo, come sempre sarà il campo a dirci quello che succederà e noi chiaramente non vediamo l’ora che arrivi il momento di giocare per i risultati di Champions League; alla fine potremmo anche raccontare del ribaltone dei campioni in carica, che certamente hanno le possibilità di vincere al Santiago Bernabeu, o dell’ennesima impresa di un Villarreal che fino a questo momento ha assolutamente sorpreso gli addetti ai lavori, ma che si trova a giocare contro una corazzata che ha parecchia esperienza in questi contesti. Tra poco i protagonisti della straordinaria serata legata ai risultati di Champions League ci delizieranno con le loro giocate e noi scopriremo quello che accadrà…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel parlare dei risultati di Champions League per il ritorno dei quarti, dobbiamo anche dire che per scoprire quali saranno le avversarie delle due semifinaliste che saranno note stasera bisognerà aspettare il mercoledì: infatti le due gare che si giocano tra poche ore non si incrociano tra loro, e quindi questo contribuirà naturalmente ad aumentare pathos e hype in vista di quella che possiamo considerare una Final Four, anche se non propriamente detta. Di sicuro ci sarà grande attesa per scoprire se il Bayern riuscirà ancora a fare una goleada come già successo agli ottavi, andando oltre il pareggio di Salisburgo (recuperato in extremis) segnando addirittura sette gol nella partita di ritorno.

Poi, per vedere se un’altra tripletta del meraviglioso Karim Benzema abbia già spianato la strada a un Real Madrid che dopo quattro anni potrebbe rimettere le mani sulla Champions League, facendolo nuovamente con Carlo Ancelotti al timone. Vedremo, perché come abbiamo già detto saranno i campi a dover fornire il loro esito; noi per il momento possiamo solo accomodarci e aspettare che arrivi il momento in cui avremo il calcio d’inizio nelle due partite che formano il quadro dei risultati di Champions League per questo entusiasmante martedì sera, poi il ritorno dei quarti di finale sarà scandito dai protagonisti sui due terreni di gioco…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO QUARTI

Ore 21:00 Bayern Villarreal (andata 0-1)

Ore 21:00 Real Madrid Chelsea (andata 3-1)











