RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SIAMO A METÀ PERCORSO!

Siamo alla terza giornata per i risultati Conference League: giovedì 7 novembre si comincia ad entrare davvero nel vivo di una competizione che come le altre due europee ha cambiato formula, ma a differenza di Champions League ed Europa League vivrà di sole sei giornate in questo girone unico, il che significa che naturalmente ci saranno meno margini di errore e dunque la situazione di classifica inizia già ora a diventare importante. Per i risultati Conference League si comincia a giocare alle ore 15:30 con Vikingur Borac Banja Luka, poi solite fasce orarie delle ore 18:45 e delle 21:00, in quella della sera va in scena anche Apoel Nicosia Fiorentina.

Cosa possiamo dire dei risultati Conference League fino a questo momento? Le sorprese non mancano, per esempio un Betis che dopo due turni ha raccolto un solo punto, ma è anche complesso decifrare il reale andamento di questo girone: un po’ perché è una novità assoluta con 36 squadre che non si incrociano in maniera integrale, un po’ perché alcuni rapporti di forza vanno ancora valutati nel dettaglio. Certamente le conferme arrivano dalle due grandi favorite, cioè Chelsea e Fiorentina, che sono a punteggio pieno ma il resto lo vedremo anche strada facendo, per il momento proviamo a fare qualche altro approfondimento.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: FIORENTINA SUL VELLUTO

Nei risultati Conference League torna dunque a giocare la Fiorentina, che sta volando in questo momento della stagione: i viola stanno facendo benissimo anche in campionato, grazie alla vittoria di Torino si sono portati a soli tre punti dalla vetta della Serie A e possono sognare in grande, sperando di mantenere questo livello. Per quanto riguarda i risultati Conference League, come già detto in più di un’occasione l’obiettivo è quello di raggiungere la terza finale consecutiva e questa volta vincerla, il cammino sarà lungo ma è già molto ben indirizzato con due vittorie in altrettante giornate del girone, e dunque primo posto in classifica.

Certo si potrebbe dire che in entrambi i casi la Fiorentina abbia dovuto penare prima di avere ragione di The New Saints e Heidenheim, ma questo potrebbe anche essere frutto del fatto che, di fronte ad avversari decisamente abbordabili, i viola abbiano avuto un approccio lento a partite che in ogni caso sono poi riusciti a condurre in porto. Questa sera la trasferta sul campo dell’Apoel Nicosia potrebbe essere leggermente più ostica, ma la Fiorentina parte comunque nettamente favorita: con i risultati Conference League scopriremo presto se per Raffaele Palladino arriverà la terza vittoria.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: 3^ GIORNATA

Ore 15:30 Vikingur Borac Banja Luka

Ore 18;45 Gent Omonia Nicosia

Ore 18:45 Legia Varsavia Dinamo Minsk

Ore 18:45 Paphos Astana

Ore 18:45 Petrocub Rapid Vienna

Ore 18:45 Shamrock Rovers The New Saints

Ore 18:45 Backa Topola Lugano

Ore 21:00 Apoel Nicosia Fiorentina

Ore 21:00Betis Celje

Ore 21:00 Chelsea Noah

Ore 21:00 Djurgarden Panathinaikos

Ore 21:00 Copenaghen Basaksehir

Ore 21:00 Vitoria Guimaraes Mlada Boleslav

Ore 21:00 Hearts Heidenheim

Ore 21:00 Jagiellonia Molde

Ore 21:00 Larne San Gallo

Ore 21:00 Lask Cercle Brugge

CLASSIFICA CONFERENCE LEAGUE

Chelsea, Fiorentina, Legia Varsavia, Lugano, Vitoria Guimaraes, Jagiellonia, Hearts, Rapid Vienna, Heidenheim 6

Shamrock Rovers, Borac Banja Luka 4

Cercle Brugge, Celje, Paphos, Molde, Omonia Nicosia, Olimpia Lubiana, Noah, The New Saints, Gent, Astana, Vikingur, HJK Helsinki 3

Djurgarden, Copenaghen, Apoel Nicosia, Betis, Lask, Panathinailkos 1

Dinamo Minsk, Mlada Boleslav, Backa Topola, Basaksehir, Petrocub, San Gallo, Larne 0