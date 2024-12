RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICA: TERMINA IL GIRONE!

Grande serata con i risultati Conference League, che giovedì 19 dicembre sono assoluti protagonisti della settimana: la competizione si porta in pari con le altre due e arriva dunque alla sesta giornata, ma in questo caso significa concludere il super girone da 36 squadre perché qui appunto i turni sono soltanto sei, quindi avremo i verdetti definitivi sulle qualificazioni agli ottavi di finale e ai playoff. Per garantire almeno sulla carta il corretto svolgimento della sesta giornata, tutte le partite saranno alle ore 21:00 e noi possiamo sottolineare ovviamente Vitoria Guimaraes Fiorentina e Chelsea Shamrock Rovers, anche se il discorso è diverso.

I Blues infatti hanno sempre vinto, con 15 punti comandano la classifica e i risultati Conference League ci hanno detto con una giornata di anticipo che Enzo Maresca è il primo e finora unico ad aver timbrato la qualificazione diretta e aritmetica agli ottavi; per tutte le altre il discorso è ancora aperto anche se ovviamente ci sono scenari e scenari, ora proveremo ad analizzare i temi sensibili che sono legati ai risultati Conference League di questo giovedì iniziando da una Fiorentina che arriva dai sette gol realizzati al Lask, e che ha un piede negli ottavi anche per quelli che saranno gli incroci del calendario.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICA: GRANDI SPERANZE VIOLA

Nei risultati Conference League quindi abbiamo la trasferta della Fiorentina sul campo del Vitoria Guimaraes: i portoghesi stanno facendo benissimo e di fatto sono già agli ottavi, per uscirne dovrebbero essere sorpassati da ben sette squadre di cui almeno hanno tre punti in meno, Vitoria Guimaraes che dunque è un’autentica rivelazione e arriva alla sesta giornata con un punto più della Fiorentina, che ha sempre vinto se non per lo scivolone contro l’Apoel Nicosia che però non dovrebbe far pagare dazio agli uomini di Raffaele Palladino, visto che anche per quanto riguarda la squadra viola gli ottavi sono ad un passo.

Una Fiorentina che quindi prosegue la sua corsa verso la terza finale consecutiva in Conference League, in campionato si è appena interrotta la striscia vincente con la sconfitta di Bologna e potrebbe crearsi qualche tensione dovuta alle parole di Palladino su Cristiano Biraghi, l’agente ha già detto la sua e il clima non è stato dei migliori negli ultimi giorni ma, parlando di campo, bisogna riconoscere alla Fiorentina di stare disputando una stagione realmente sopra le righe e per certi versi inaspettata, dunque nei risultati Conference League di stasera c’è sicuramente la speranza di vincere in Portogallo e blindare gli ottavi con un’ottima posizione di classifica.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: 6^ GIORNATA

Ore 21:00 Apoel Nicosia Astana

Ore 21:00 Backa Topola Noah

Ore 21:00 Betis HJK Helsinki

Ore 21:00 Borac Banja Lucka Omonia Nicosia

Ore 21:00 Celje The New Saints

Ore 21:00 Cercle Brugge Basaksehir

Ore 21:00 Chelsea Shamrock Rovers

Ore 21:00 Djurgarden Legia Varsavia

Ore 21:00 Hearts Petrocub

Ore 21:00 Heidenheim San Gallo

Ore 21:00 Jagiellonia Olimpia Lubiana

Ore 21:00 Larne Gent

Ore 21:00 Lask Vikingur

Ore 21:00 Lugano Pafos

Ore 21:00 Molde Mlada Boleslav

Ore 21:00 Panathinaikos Dinamo Minsk

Ore 21:00 Rapid Vienna Copenaghen

Ore 21:00 Vitoria Guimaraes Fiorentina

CLASSIFICA CONFERENCE LEAGUE

Chelsea 15

Vitoria Guimaraes 13

Fiorentina, Legia Varsavia, Lugano 12

Shamrock Rovers 11

Cercle Brugge, Jagiellonia, Rapid Vienna, Apoel Nicosia, Djurgarden 10

Pafos, Gent, Olimpia Lubiana, Heidenheim 9

Copenaghen 8

Betis, Panathinaikos, Vikingur, Borac Banja Luka 7

Omonia Nicosia, Mlada Boleslav, Hearts 6

Basaksehir 5

Celje, Molde, Backa Topola, Astana, HJK Helsinki, San Gallo, Noah 4

The New Saints, Dinamo Minsk 3

Lask 2

Petrocub 1

Larne 0