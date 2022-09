Risultati Conference League, classifiche/ Diretta gol live score, 2^ giornata gironi

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: FIORENTINA IN TURCHIA!

I risultati di Conference League sono quelli che giovedì 15 settembre ci accompagnano attraverso la seconda giornata della fase a gironi: diciamo subito che l’appuntamento che riguarda in particolar modo noi italiani arriverà alle ore 21:00 e sarà Basaksehir Fiorentina (per il gruppo A), ma ovviamente le partite prenderanno il via alle ore 18:45 e si svilupperanno su due distinte fasce orarie. Come cambieranno le classifiche dei gironi in questa competizione lo scopriremo tra poche ore, quando il quadro dei risultati di Conference League sarà completo; per il momento ovivamente potremo però fare qualche analisi circa i temi principali di questa seconda giornata.

Partendo dalla Fiorentina, per i viola la situazione è tutt’altro che rosea: in sette partite stagionali la Viola ha vinto soltanto alla prima giornata di campionato, poi è andata incontro a un lungo digiuno ancora aperto e che è proseguito anche in Conference League, con il deludente pareggio interno contro il Rigas. Adesso a Istanbul, contro un Basaksehir che all’esordio ha rifilato quattro gol agli Hearts (naturalmente in trasferta) sarà molto dura ma la partita è da vincere per evitare di rimanere già indietro in tema di qualificazione agli ottavi o comunque ai playoff, che sarebbero il turno in più qualora la Fiorentina dovesse timbrare il secondo posto nella classifica del girone. Staremo a vedere cosa accadrà…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Conference League si gioca dunque tra poco. Analizzare lo stato dell’arte di questa competizione è particolarmente complicato: non tanto perché fino a questo momento si è giocata una sola giornata, ma soprattutto perché – è regola ormai consueta da parecchi anni – dai playoff in avanti arriveranno a giocare qui anche le squadre che si saranno classificate al terzo posto nei gironi di Europa League, e dunque andranno a disegnare uno scenario anche completamente diverso (lo stesso succede nella stessa Europa League, con le “retrocesse” dalla Champions).

Certo ci sono realtà, che rispondono ai nomi di Villarreal, West Ham, Az Alkmaar e magari la stessa Fiorentina, che già in termini assoluti si possono considerare tra le favorite per arrivare in fondo, ma è chiaro che poi per definire il tabellone ad eliminazione diretta di Conference League bisognerà comunque aspettare febbraio e quindi la vallata potrà assumere una forma sconosciuta e del tutto differente. Per il momento godiamoci i risultati di Conference League per la fase a gironi, nella speranza che la Fiorentina possa replicare il cammino che l’anno scorso era toccato alla Roma capace come noto di arrivare in fondo e sollevare il trofeo; poi, via via che la competizione andrà avanti, scopriremo quello che succederà…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: 2^ GIORNATA

GRUPPO A

Ore 21:00 Rigas Hearts

Ore 21:00 Basaksehir Fiorentina

CLASSIFICA: Basaksehir 3, Fiorentina 1, Rigas 1, Hearts 0

GRUPPO B

Ore 21:00 Steaua Bucarest Anderlecht

Ore 21:00 Silkeborg West Ham

CLASSIFICA: West Ham 3, Anderlecht 3, Silkeborg 0, Steaua Bucarest 0

GRUPPO C

Ore 21:00 Hapoel Beer-Sheva Villarreal

Ore 21:00 Lech Poznan Austria Vienna

CLASSIFICA: Villarreal 3, Hapoel Beer-Sheva 1, Austria Vienna 1, Lech Poznan 0

GRUPPO D

Ore 21:00 Partizan Nizza

Ore 21:00 Colonia Slovacko

CLASSIFICA: Partizan 1, Slovacko 1, Colonia 1, Nizza 1

GRUPPO E

Ore 18:45 Apollon Dnipro-1

Ore 18:45 Az Alkmaar Vaduz

CLASSIFICA: Az Alkmaar 3, Apollon 1, Vaduz 1, Dnipro-1 0

GRUPPO F

Ore 18:45 Djurgarden Molde

Ore 18:45 Gent Shamrock Rovers

CLASSIFICA: Djurgarden 1, Molde 1, Shamrock Rovers 1, Gent 1

GRUPPO G

Ore 18:45 Cluj Sivasspor

Ore 18:45 Slavia Praga Ballkani

CLASSIFICA: Cluj 1, Slavia Praga 1, Ballkani 1, Sivasspor 1

GRUPPO H

Ore 18:45 Zalgiris Basilea

Ore 18:45 Pyunik Slovan Bratislava

CLASSIFICA: Basilea 3, Zalgiris 1, Slovan Bratislava 1, Pyunik 0











