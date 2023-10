RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICHE/ Partite al via, si gioca! Diretta gol live score (5 ottobre 2023)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SI COMINCIA!

Eccoci pronti a seguire Astana Viktoria Plzen, che per evidenti ragioni di fuso orario sarà la prima partita del giorno per quanto riguarda i risultati Conference League. Ne approfittiamo allora per fare il punto sul girone C, che è appunto quello comprendente kazaki e cechi. L’Astana ha grande bisogno di rialzare la testa, perché nella prima giornata ha perso per 5-1 sul campo della Dinamo Zagabria, che d’altronde dovrebbe essere la formazione di riferimento per questo gruppo; notizie sicuramente migliori per il Viktoria Plzen, che invece aveva vinto per 1-0 in casa contro il Balkani.

Una vittoria degli ospiti sarebbe già un colpo durissimo per l’Astana, altrimenti le gerarchie potrebbero tornare in discussione, ricordando naturalmente che in Conference League il terzo posto non serve a nulla e di conseguenza è fondamentale chiudere almeno al secondo posto nella classifica del girone per continuare a giocare in questa Conference League 2023-2024 anche nell’anno nuovo. Adesso però basta calcoli e parole, perché si comincia a giocare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA SECONDA GIORNATA DEI GIRONI!

I risultati Conference League tornano protagonisti anche oggi, giovedì 5 ottobre 2023, con le partite della seconda giornata della fase a gironi della Uefa Europa Conference League 2023-2024, che aiuteranno ad avere un quadro più interessante pure delle classifiche degli otto gruppi della competizione che nelle sue precedenti due edizioni ha sempre visto l’Italia grande protagonista, con il trionfo della Roma nel 2022 e la finale raggiunta a giugno dalla Fiorentina, purtroppo poi sconfitta dagli inglesi del West Ham.

Ecco che pure nella nuova edizione è ancora la Fiorentina a rappresentare l’Italia per i risultati Conference League. Dopo il pareggio nella prima giornata contro il Genk, oggi l’appuntamento con la Viola di mister Vincenzo Italiano sarà alle ore 21.00 per assistere a Fiorentina Ferencvaros, debutto casalingo in questa edizione con i magiari che arriveranno allo stadio Artemio Franchi. Alla stessa ora ci sarà naturalmente anche l’altra partita del girone F, cioè Cukaricki Genk, da seguire ovviamente con la massima attenzione.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: TUTTE LE PARTITE DI OGGI

Proseguiamo allora la presentazione dei risultati Conference League indicando quali saranno tutte le partite di oggi. La prima metà dei gironi scenderà in campo alle ore 18.45, con l’eccezione di Astana Viktoria Plzen del gruppo C, che per motivi geografici si disputerà già alle ore 16.30 italiane. Per il resto, ecco appunto alle ore 18.45 il girone A con Olimpia Lubiana Slovan Bratislava e KI Klaksvik Lille; per il gruppo B avremo Breidablik Zorya Luhansk e Gent Maccabi Tel Aviv; il girone C si completerà con Balkani Dinamo Zagabria; infine, il girone D proporrà Bodo/Glimt Bruges e Besiktas Lugano.

Con il girone E si passa alle ore 21.00, quando infatti saranno in programma le due partite AZ Alkmaar Legia Varsavia e Aston Villa Zrinjski; del girone F naturalmente abbiamo già parlato perché è quello della Fiorentina, quindi passando poi al gruppo G ecco che, sempre con fischio d’inizio alle ore 21.00, gli appuntamenti saranno con Paok Salonicco Eintracht Francoforte e Aberdeen HJK. Infine, per completare la panoramica sui risultati Conference League di oggi ci resta il girone H, che sempre alle ore 21.00 vedrà le partite Nordsjaelland Ludogorets e Spartak Trnava Fenerbahce.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, 2^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18.45

Olimpia Lubiana Slovan Bratislava

KI Klaksvik Lille

CLASSIFICA: Lille, Slovan 3; KI, Olimpia 0.

GIRONE B

Ore 18.45

Breidablik Zorya Luhansk

Gent Maccabi Tel Aviv

CLASSIFICA: Maccabi 3; Gent, Zorya 1; Breidablik 0.

GIRONE C

Ore 16.30

Astana Viktoria Plzen

Ore 18.45

Balkani Dinamo Zagabria

CLASSIFICA: Dinamo, Viktoria 3; Balkani, Astana 0.

GIRONE D

Ore 18.45

Bodo/Glimt Bruges

Besiktas Lugano

CLASSIFICA: Besiktas, Bruges, Bodo/Glimt, Lugano 1.

GIRONE E

Ore 21.00

AZ Alkmaar Legia Varsavia

Aston Villa Zrinjski

CLASSIFICA: Zrinjski, Legia 3; AZ, Aston Villa 0.

GIRONE F

Ore 21.00

Fiorentina Ferencvaros

Cukaricki Genk

CLASSIFICA: Ferencvaros 3; Fiorentina, Genk 1; Cukaricki 0.

GIRONE G

Ore 21.00

Paok Salonicco Eintracht Francoforte

Aberdeen HJK

CLASSIFICA: Paok, Eintracht 3; HJK, Aberdeen 0.

GIRONE H

Ore 21.00

Nordsjaelland Ludogorets

Spartak Trnava Fenerbahce

CLASSIFICA: Ludogorets, Fenerbahce 3; Nordsjaelland, Spartak 0.











