RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICHE/ Prime partite al via! Diretta gol live score (21 settembre 2023)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SI COMINCIA!

Finalmente i risultati di Conference League stanno per farci compagnia: sarebbe ovviamente impossibile citare tutte le squadre che si presentano ai nastri di partenza della nuova competizione, ancora una volta va ricordato che almeno inizialmente la squadra che detiene il titolo non lo può difendere perché le regole della Uefa portano la vincitrice a salire di categoria. Il West Ham insomma è in Europa League ma, qualora arrivasse terzo nel suo girone, da febbraio potrebbe tornare a disputare la Conference League e provare a fare il bis. Tra le rappresentanti di questa coppa, troviamo anche l’Eintracht, che ha avuto una parabola davvero curiosa.

Nel 2022 i tedeschi hanno vinto l’Europa League, battendo i Rangers ai rigori; promossi automaticamente in Champions League, hanno raggiunto gli ottavi di finale (dove sono stati eliminati dal Napoli) ma il percorso fatto in Bundesliga ha portato solo ad una qualificazione in questa Conference League, facendo dunque due passi indietro in una sola stagione. Adesso però l’EIntracht Francoforte è una delle squadre candidate ad arrivare in fondo, come possono esserlo Fiorentina e Aston Villa tra le altre; noi mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i campi perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando, per i risultati di Conference League si può iniziare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO LA PRIMA GIORNATA!

Anche i risultati di Conference League ci fanno compagnia giovedì 21 settembre: è questo il giorno in cui inizia la fase a gironi della competizione, e vivremo dunque otto partite alle ore 18:45 e sette alle ore 21:00, questo perché ieri abbiamo avuto l’anticipo Lille Olimpia Lubiana. Le fasce orarie sono dunque rimaste le stesse delle passate stagioni; così anche la rappresentante italiana nei risultati di Conference League, si tratta della Fiorentina che può provare a replicare (e magari migliorare) la finale raggiunta nella passata edizione grazie all’esclusione della Juventus, fatta fuori dalla Uefa dopo la penalizzazione ricevuta in campionato.

La Fiorentina inaugura il suo percorso sul campo del Genk, una società che ha sfornato parecchi talenti (o comunque li ha fatti crescere) ma che ora come tutto il calcio belga sta vivendo un calo strutturale; nel girone sono presenti anche Ferencvaros e Cukaricki, sorteggio morbido per i viola che hanno tutto per piazzarsi al primo posto e proseguire la corsa internazionale. Vedremo però cosa ci porteranno in dote i risultati di Conference League per questa prima giornata della fase a gironi, perché tra poco dovranno essere i campi a parlare…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque quasi pronti a vivere questa prima giornata con i risultati di Conference League. Vale dunque la pena ricordare la formula di questa competizione: abbiamo otto gironi con quattro squadre ciascuno, chiaramente avremo un round robin con partite di andata e ritorno e saranno le prime due di ogni classifica a proseguire nel cammino. Tuttavia, le prime accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le seconde dovranno disputare un playoff contro le formazioni in arrivo dall’Europa League, nello specifico le terze dei gruppi che chiaramente aumenteranno il livello di questa Conference League.

A quel punto avremo il percorso sino alla finale, ricordando ancora che ogni singolo incrocio ad eliminazione diretta sarà in andata e ritorno ma che oggi questo discorso è relativo, perché la Uefa dal 2021 ha cancellato la regola che assegnava valore doppio ai gol segnati in trasferta. Al netto di questo, noi ci auguriamo che le emozioni in arrivo dai risultati di Conference League siano tante, ma siamo soltanto all’inizio del percorso e dunque avremo bisogno di tempo per scoprire davvero come evolverà questa stagione che sta per farci compagnia.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: 1^ GIORNATA

GRUPPO A

Ore 21:00 Slovan Bratislava KI Klaksvik

GRUPPO B

Ore 21:00 Maccabi Tel Aviv Breidablik

Ore 21:00 Zorja Gent

GRUPPO C

Ore 21:00 Vitkoria Plzen Ballkani

Ore 21:00 Dinamo Zagabria Astana

GRUPPO D

Ore 21:00 Bruges Besiktas

Ore 21:00 Lugano Bodo/Glimt

GRUPPO E

Ore 18:45 Legia Varsavia Aston Villa

Ore 18:45 Zrinjski Az Alkmaar

GRUPPO F

Ore 18:45 Genk Fiorentina

Ore 18:45 Ferencvaros Cukaricki

GRUPPO G

Ore 18:45 Eintracht Aberdeen

Ore 18:45 HJK Helsinki Paok

GRUPPO H

Ore 18:45 Ludogorets Spartak Trnava

Ore 18:45 Fenerbahçe Nordsjaelland











