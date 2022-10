Risultati Conference League, classifiche/ Diretta gol live score, 3^ giornata gironi

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LA FIORENTINA IN SCOZIA!

I risultati di Conference League per giovedì 6 ottobre sono quelli che riguardano la terza giornata della fase a gironi: questa sera dunque, con il consueto inizio alle ore 18.45 per poi spostarci sulla fascia oraria delle ore 21:00, andremo a vedere delle partite che la prossima settimana saranno replicate a campi alternati, secondo la formula ormai da tempo in vigore nelle coppe europee. I risultati di Conference League ci presentano soprattutto Hearts Fiorentina, alle ore 21:00 per il gruppo A: la nostra unica rappresentante nel torneo è ultima in classifica con un punto, dunque non può più permettersi passi falsi.

Una Fiorentina che sta faticando enormemente in stagione, avendo vinto soltanto due delle 10 partite giocate; anche in campionato infatti è in ritardo secondo quelle che erano le aspettative, e sta anche pagando qualche problema che va oltre il campo. Per il resto, da tenere d’occhio le solite note per i risultati di Conference League: sicuramente il Villarreal, poi Az Alkmaar e Basilea oltre ovviamente al match Rigas Basaksehir, vale a dire quello nel girone della Fiorentina. Come cambieranno le classifiche dei gruppi lo scopriremo, adesso facciamo un rapido approfondimento su quelli che potrebbero essere i temi principali della serata.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo quasi pronti a vivere i risultati di Conference League per la terza giornata della fase a gironi. La Fiorentina spera naturalmente di replicare quanto fatto lo scorso anno dalla Roma, che è diventata la prima squadra a scrivere il suo nome nell’albo d’oro del torneo; tuttavia per i viola il ritorno in Europa è stato traumatico, prima un deludente pareggio casalingo contro il Rigas e poi il rovescio subito a Istanbul dal Basaksehir. C’è ancora tutto il tempo per rimediare perché, a parte i turchi che sembrano aver messo una seria ipoteca sulla vittoria del girone, le altre avversarie restano abbordabili; la sensazione però è che la Fiorentina debba fare un cambio di passo soprattutto mentale, convincendosi di poter arrivare fino in fondo in Conference League.

Il problema casomai può essere ora quello della situazione in campionato: la Serie A resta comunque prioritaria e la Fiorentina, dovendo giocare parecchio in poco tempo (a causa dei Mondiali) si potrebbe trovare nella condizione di “sacrificare” un obiettivo, magari puntando a centrare il secondo posto in Conference League ma sapendo anche che questo significherebbe dover passare dal playoff, non per forza di cose semplice e abbordabile. Staremo a vedere quello che succederà, di certo oggi per proseguire la sua avventura europea Vincenzo Italiano non può ragionare troppo sui risultati, sa di dover solo vincere…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: 3^ GIORNATA

GRUPPO A

Ore 21:00 Hearts Fiorentina

Ore 21:00 Rigas Basaksehir

CLASSIFICA: Basaksehir 6, Hearts 3, Rigas 1, Fiorentina 1

GRUPPO B

Ore 18:45 Anderlecht West Ham

Ore 18:45 Silkeborg Steaua Bucarest

CLASSIFICA: West Ham 6, Anderlecht 4, Steaua Bucarest 1, Silkeborg 1

GRUPPO C

Ore 18:45 Lech Poznan Hapoel Beer Sheva

Ore 21:00 Villarreal Austria Vienna

CLASSIFICA: Villarreal 6, Lech Poznan 3, Hapoel Beer Sheva 1, Austria Vienna 1

GRUPPO D

Ore 18:45 Slovacko Nizza

Ore 21:00 Colonia Partizan

CLASSIFICA: Colonia 4, Partizan 2, Nizza 2, Slovacko 1

GRUPPO E

Ore 18:45 Dnipro-1 Vaduz

Ore 21:00 Az Alkmaar Apollon Limassol

CLASSIFICA: Az Alkmaar 6, Dnipro-1 3, Apollon Limassol 1, Vaduz 1

GRUPPO F

Ore 18:45 Molde Shamrock Rovers

Ore 21:00 Gent Djurgardens

CLASSIFICA: Gent 4, Djurgardens 4, Molde 1, Shamrock Rovers 1

GRUPPO G

Ore 18:45 Sivasspor Ballkani

Ore 21:00 Slavia Praga Cluj

CLASSIFICA: Slavia Praga 4, Sivasspor 4, Ballkani 1, Cluj 1

GRUPPO H

Ore 18:45 Pyunik Zalgiris

Ore 21:00 Basilea Slovan Bratislava

CLASSIFICA: Basilea 6, Pyunik 4, Zalgiris 1, Slovan Bratislava 1











