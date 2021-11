RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: riscatto Tottenham?

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: RISCATTO TOTTENHAM

In questo giovedi riservato ai risultati della Conference league, ecco che sono riflettori puntati anche sul Tottenham di Mister Conte, chiamato oggi a fare molto bene anche contro il Mura. Forte del 5-1 segnato nel turno di andata, al sfida di questa sera a Maribor non costituisce uno spauracchio per gli Spurs, ma ben sappiamo che comunque il tecnico pugliese ha preparato l’incontro con la massima attenzione.

Dopo tutto sono stati messi in palio oggi punti pesanti per il cup inglese, ancora alla seconda posizione della classifica del girone G con sette punti e dunque tre ancora da recuperare sul Rennes. Sulla carta e con un po’ di fortuna, il primo posto del gruppo è ancora accessibile per gli inglesi, che però non dovranno sbagliare un colpo. (agg Michela Colombo)

DECISIVA PER LA ROMA

Spazio ai risultati della Conference league in questo giovedi 25 novembre 2021. Siamo ormai arrivati alla quinta e penultima giornata della fase a gironi della terza competizione per club del continente (alla sua prima edizione) e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo per scoprire chi potrà già oggi strappare il pass che li porterà direttamente agli ottavi di finale e chi invece dovrà giocarsi il tutto per tutto nell’ultimo turno.

L’attesa è grande considerato anche il valore di club chiamati in causa e le grandi scintille colpi di scena occorsi fino ad oggi: pur vale la pensa ricordare che solo chi chiuderà il girone da primo potrà accedere per via direttissima agli ottavi di finale di coppa. Le seconde migliori di ogni gruppo dovranno affrontare una sorta di “purgatorio” con un turno supplementare dei sedicesimi di Conference league, mentre gli altri dovranno di fatto dire addio all’avventura europea (e alcuni purtroppo lo sanno già da tempo che sarà questo il loro destino). Ma lasciamo che sia il campo a dare tali verdetti: nell’attesa vediamo che incontri ci faranno compagnia in questo giovedi di fine novembre.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICHE: LE PARTITE DI OGGI

Pur impazienti di dare la parola al campo, andiamo ora a vedere nel dettaglio quali saranno gli incontri che ci faranno compagnia quest’oggi. In questo giovedi riservato ai risultati della Conference league il primo fischio d’inizio sarà udito già alle ore 16.30 quando pure cominceranno le sfide Flora-Partizan del girone B e Kairat-Basilea per il gruppo H, con la squadra svizzera tra l’altro pronta al colpaccio dopo aver rimediato appena un punticino nell’ultimo turno con l’Omonia. Alle ore 18.45 avremo la seconda fascia di partite, e ne contiamo per la precisione otto: tra le altre saranno da tenere particolarmente d’occhio Mura-Tottenham, con gli Spurs a caccia di punti pesanti per riprendersi la vetta del girone G e Lincoln-Copenaghen, con i danesi che sono pronti a mettere in cassaforte una qualificazione storica agli ottavi di Conference league.

Solo alle ore 21.00 avranno inizio gli altri incontri, ben sei per la precisione. Qui ovviamente la nostra attenzione sarà rivolta alla Roma di Mourinho, che dopo aver perso punti preziosi con i norvegesi del Bodo Glimt (capolista) puntano a recuperare parecchi ai danni dello Zorya, memori del buon 3.-0 trovato nel turno di andata. Occhi puntati poi anche su Anorthosis-Gent, con i belgi pronti a strappare il pass che vale la promozione diretta al prossimo turno, come pure alla sfida al vertice del girone A Maccabi Tel Aviv-Lask, con le due squadre a pari punti (10) al primo posto.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE

GIRONE A

Ore 18.45 HJK-Alashkert

Ore 21.00 Maccabi Tel Aviv-Lask

CLASSIFICA: Maccabi Tel Aviv 10, Lask 10, HJK Helsinki 3, Alashkert 0

GIRONE B

Ore 16.30 Flora-Partizan

Ore 21.00 Anorthosis-Gent

CLASSIFICA: Gent 10, Partizan 7, Flora Tallinn 2, Anorthosis 2

GIRONE C

Ore 21.00 Roma-Zorya

Ore 21.00 Bodo/Glimt-Cska Sofia

CLASSIFICA: Bodo/Glimt 8, Roma 7, Zorya 6, Cska Sofia 1

GIRONE D

Ore 21.00 Randers-Cfr Cluj

Ore 21.00 Jablonec-Az Alkmaar

CLASSIFICA: Az Alkmaar 10, Jablonec 5, Randers 4, Cluj 1

GIRONE E

Ore 18.45 Slavia Praga-Feyenoord

Ore 18.45 Maccabi Haifa-Union Berlino

CLASSIFICA: Feyenoord 10, Slavia Praga 6, Maccabi Haifa 4, Union Berlino 3

GIRONE F

Ore 18.45 Licoln-Copenaghen

Ore 18.45 Slovan Bratislava-Paok

CLASSIFICA: Copenaghen 12, Slovan Bratislava 7, Paok 4, Lincoln Red Imps 0

GIRONE G

Ore 18.45 Mura-Tottenham

Ore 18.45 Rennes-Vitesse

CLASSIFICA: Rennes 10, Tottenham 7, Vitesse 6, Mura 0

GIRONE H

Ore 16.30 Kairat-Basilea

Ore 18.45 Qarabag-Omonia

CLASSIFICA: Qarabag 10, Basilea 8, Omonia 2, Kairat 1



