Risultati Conference league, classifiche/ Diretta gol live score, gironi 4^ giornata

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SPAZIO AI GIRONI

Spazio ai risultati della Conference league in questo giovedi 4 novembre 2021: siamo finalmente giunti alla quarta giornata della fase a gironi della terza competizione per club del continente e davvero non vediamo l’ora di dare a parola al campo, consapevoli che i tre punti messi in palio oggi potrebbero già aiutare a definire chi passerà al prossimo turno.

Dopo tutto dopo oggi saranno appena sei i punti che rimangono da assegnare e se per molti club il destino è ancora incerto, per altri, che fin qui non hanno messo il piede in fallo (come il Gent, già a quota 9 punti) o per chi è ancora a quota 0 (come il Mura) potrebbero invece già scoprire qualcosa di più di che gli spetta nel prossimo futuro. Va però ricordato che in questa prima edizione della Conference league solo le prime squadre di ogni gruppo avranno accesso diretto al tabellone finale della competizione: le secondo miglior di ogni girone invece dovranno affrontare i play off. Per cui rimane prioritario per tanti strappare subito il pass che vale la prossima fase del torneo.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: GLI INCONTRI 4^ TURNO

In attesa dunque di dare la parola al campo e di scoprire i risultati della Conference league per questa 4^ giornata della fase a gironi, serve prima dare a controllare da vicino quali saranno gli incontri che ci faranno compagnia. Calendario alla mano vediamo subito che oggi il primo fischio d’inizio sarà già alle ore 16.30 per la sfida a Tallin tra Flora e Anorthosis: pure alla stessa ora si accenderà anche Kairat Almaty.Qarabag, bel match del gruppo H, che mette in palio sonanti punti, specie per gli ospiti, leader con ben sette punti. Solo alle ore 18.45 daremo il via invece a ben otto incontri tra questi certo merita una parola in più la partita tra Omonia e Basilea, con gli svizzeri in cerca di rassicurazioni, come pure il match tra Az Alkmaar e Cfr Cluj, con gli olandesi pronti a riconfermarsi dopo l’1-0 firmato conto i rumeni proprio pochi giorni fa, nel terzo turno.

Il quadro dei risultati della Conference league si completerà poi solo alle ore 21.00 con le ultime partite previste per la 4^ giornata dei gironi: per la precisione saranno sei gli incontri che ci faranno compagnia, tutti di altissimo livello. Proprio in prima serata i riflettori si accenderanno all’Olimpico per il match Roma-Bodo/Glimt, con i giallorossi chiamati a vendicare il clamoroso 6-1 subito nel turno di andata in terra norvegese. Ma attenzione oggi anche al Tottenham impegnato in casa contro il Vitesse. Gli Spurs solo in settimana hanno annunciato l’approdo di Antonio Conte in panchina e l’addio dunque a Nuno Espirito Santo: per il tecnico ex Juventus un esordio nella competizione da non sottovalutare, visto che pure gli olandesi potrebbero fare soffrire e tanto gli Spurs, come hanno già dimostrato nel turno di andata pochi giorni fa. Pure tra i match spicca anche l’incontro Paok Copenaghen, vera sfida al vertice del girone F, con i danesi pronti a fare il colpaccio e dunque a riprendersi la vetta del girone a spese deo greci (che hanno però vinto il turno di andata per 2-1).

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE – 4^ TURNO

GIRONE A

Ore 18.45 Maccabi Tel Avivi-HJK

Ore 18.45 LAsk-Alashkert

CLASSIFICA: Maccabi Tel Aviv 7, Lask 7, HJK Helsinki 3, Alashkert 0

GIRONE B

Ore 16.30 Flora-Anorthosis

Ore 18.45 Gent-Partizan

CLASSIFICA: Gent 9, Partizan 6, Flora Tallinn 1, Anorthosis 1

GIRONE C

Ore 18.45 Zorya-Cska Sofia

Ore 21.00 Roma-Bodo/Glimt

CLASSIFICA: Bodo/Glimt 7, Roma 6,Zorya 3, Cska Sofia 1

GIRONE D

Ore 18.45 Randers-Jablonec

Ore 18.45 Az Alkmaar-Cfr Cluj

CLASSIFICA: Az Alkmaar 7, Jablonec 4, Randers 3, Cluj 1

GIRONE E

Ore 21.00 Union Berlino-Feyenoord

Ore 21.00 Slavia Praga-Maccabi Haifa

CLASSIFICA: Feyenoord 7, Maccabi Haifa 4, Slavia Praga 3,Union Berlino 3

GIRONE F

Ore 18.45 Lincoln-Slovan Liberec

Ore 21.00 Paok-Copenaghen

CLASSIFICA: Copenaghen 9, Paok 4, Slovan Bratislava 4, Lincoln Red Imps 0

GIRONE G

Ore 21.00 Tottenham-Vitesse

Ore 21.00 Rennes-Mura

CLASSIFICA: Rennes 7, Vitesse 6, Tottenham 4, Mura 0

GIRONE H

Ore 16.30 Kairat Almaty-Qarabag

Ore 18.45 Omonoia-Basilea

CLASSIFICA: Qarabag 7,Basilea 7, Omonoia 1, Kairat 1



