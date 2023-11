RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICHE/ Si gioca in Islanda! Diretta gol live score (30 novembre 2023)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SI COMINCIA!

Si gioca per i risultati di Conference League, e certamente uno degli scenari più interessanti è quello del gruppo E. Qui troviamo Legia Versavia e Aston Villa al comando con 9 punti, mentre Zrinjski e Az Alkmaar hanno 3 punti: può succedere davvero di tutto, questa sera sono in programma Az Alkmaar Zrinjski e Aston Villa Legia Varsavia mentre si chiuderà poi con Legia Varsavia Az Alkmaar e Zrinjski Aston Villa. Possiamo dire chiaramente che a polacchi e inglesi basta un punto per qualificarsi: possono ottenerlo questa sera e chiudere il discorso nella sfida diretta, per poi andare a giocarsi il primato nel girone all’ultimo turno su campi diversi, ricordando che all’andata ha vinto il Legia Varsavia per 3-2.

Per quanto riguarda gli altri incroci, i polacchi hanno battuto due volte lo Zrinjski che non li può più raggiungere, ma hanno perso 1-0 in casa dell’Az Alkmaar; l’Aston Villa invece ha due successi contro gli olandesi (con tanto di 4-1 esterno) e ha anche battuto 1-0 lo Zrinjski, dunque dal punto di vista di un’eventuale classifica avulsa al momento parte favorito. Insomma: vada come vada, questa sera una tra Aston Villa e Legia Varsavia sarà qualificata e una tra Az Alkmaar e Zrinjski eliminata, ma il quadro della situazione è ancora complesso. Adesso mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i campi, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: per i risultati di Conference League si può cominciare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

PENULTIMA GIORNATA DEI GIRONI!

Penultima giornata nei gironi per i risultati di Conference League: il via di questo quinto turno, giovedì 30 novembre, sarà alle ore 16:30 con Astana Dinamo Zagabria e poi vivremo le solite fasce orarie delle ore 18:45 e delle ore 21:00. In questa seconda spicca ovviamente Fiorentina Genk: i viola affrontano i belgi con cui hanno pareggiato 2-2 all’esordio, il girone è davvero complesso perché tutte hanno finora battuto il Cukaricki (che infatti ha 0 punti) ma nelle sfide dirette, coinvolgendo anche il Ferencvaros, ci sono stati soltanto pareggi. Al momento, la differenza la fa la vittoria che la Fiorentina ha ottenuto sul Cukaricki: i viola sono l’unica squadra ad aver giocato due volte contro i serbi.

Stasera Vincenzo Italiano ha una bella occasione nei risultati di Conference League: battendo il Genk al Franchi spariglierebbe le carte e si prenderebbe la qualificazione al prossimo turno, il Cukaricki potrebbe eventualmente aiutarlo a ottenere anche l’aritmetico primo posto in classifica ma per quello, verosimilmente, bisognerà aspettare la partita in terra ungherese. Dunque, vedremo cosa succederà tra poche ore con i risultati di Conference League, la Fiorentina rappresenta il match più importante per noi italiani ma ci sono tante altre sfide che meritano una particolare attenzione in questo giovedì 30 novembre.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Approfondendo ancora i temi legati ai risultati di Conference League, abbiamo già detto che si parte con Astana Dinamo Zagabria (per ragioni di fuso orario, essendo in Kazakhstan) e questo ci dà l’occasione per dire che nel gruppo C troviamo l’unica squadra a punteggio pieno dopo tre giornate. Si tratta del Viktoria Plzen, che ha fatto davvero il minimo indispensabile: in quattro partite i cechi hanno segnato 5 gol incassandone appena uno, significa che hanno sempre vinto con una rete di margine ma questo è stato sufficiente per ottenere la qualificazione e anche il primo posto aritmetico con due turni di anticipo, così da poter saltare i playoff.

Alle spalle del Viktoria Plzen può davvero succedere di tutto: l’Astana sembrava tagliato fuori avendo perso le prime due partite, ma poi ha battuto due volte il Ballkani che, partito con 4 punti, è stato agganciato dai kazaki in classifica, con l’Astana che peraltro è anche secondo per la doppia sfida diretta. La Dinamo Zagabria però resta in corsa: anzi, i croati questa sera possono facilmente prendersi la piazza d’onore vincendo in Kazakhstan e con il successo del Viktoria Plzen, poi all’ultima giornata, nei risultati di Conference League, sarebbero padroni del loro destino con un match abbordabile in casa contro il Ballkani, che pure all’andata aveva vinto 2-0.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: 5^ GIORNATA GIRONI

GIRONE A

ore 18:45 KI Klaksvik Slovan Bratislava

ore 18:45 Olimpia Lubiana Lille

CLASSIFICA: Lille 8, Slovan Bratislava 7, KI Klaksvik 4, Olimpia Lubiana 3

GIRONE B

ore 18:45 Gent Zorya

CLASSIFICA: Marsiglia 8, Brighton 7, Aek Atene 7, Ajax 2

GIRONE C

ore 16:30 Astana Dinamo Zagabria

ore 18:45 Ballkani Viktoria Plzen

CLASSIFICA: Viktoria Plzen 12, Astana 4, Ballkani 4, Dinamo Zagabria 3

GIRONE D

ore 18:45 Besiktas Bruges

ore 18:45 Bodo/Glimt Lugano

CLASSIFICA: Bruges 10, Bodo/Glimt 7, Lugano 4, Besiktas 1

GIRONE E

ore 18:45 Az Alkmaar Zrinjski

ore 21:00 Aston Villa Legia Varsavia

CLASSIFICA: Legia Varsavia 9, Aston Villa 9, Zrinjski 3, Az Alkmaar 3

GIRONE F

ore 21:00 Cukaricki Ferencvaros

ore 21:00 Fiorentina Genk

CLASSIFICA: Fiorentina 8, Ferencvaros 6, Genk 6, Cukaricki 0

GIRONE G

ore 18:45 HJK Helsinki Aberdenn

ore 21:00 Eintracht Paok

CLASSIFICA: Paok 10, Eintracht 9, Aberdenn 2, HJK Helsinki 1

GIRONE H

ore 21:00 Nordsjaelland Fenerbahçe

ore 21:00 Spartak Trnava Ludogorets

CLASSIFICA: Fenerbahçe 9, Nordsjaelland 7, Ludogorets 6, Spartak Trnava 1











