Risultati Conference League, classifiche/ Diretta gol live score gironi (2^ giornata)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LA ROMA IN UCRAINA!

Giovedì 30 settembre tornano le emozioni legate ai risultati di Conference League: si gioca la seconda giornata della fase a gironi, e allora possiamo ricordare che la formula prevede – quest’anno in “sintonia” con le altre due coppe europee – che si giochino otto gruppi da 4 squadre ciascuno, con le prime due che volano ai turni successivi (e arrivare primi farebbe saltare un impegno) e dunque un quadro che turno per turno prevede 16 partite. La Roma, vincente all’esordio senza particolari problemi, affronta una trasferta in Ucraina.

Diretta/ Catania Turris (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

Giocherà alle ore 18:45 contro lo Zorya nel gruppo C, l’altra partita sarà Cska Sofia Bodo/Glimt ma almeno sulla carta non dovrebbero esserci particolari problemi per i giallorossi, insieme al Tottenham la grande big di questa Conference League. Le partite questa sera prenderanno il via alle ore 18:45, poi avremo una seconda fascia di match alle ore 21:00; adesso ci possiamo accomodare per tracciare i temi principali legati alla seconda giornata dei gironi, aspettando che i risultati di Conference League tornano a farci compagnia tra poche ore.

Probabili formazioni Napoli Spartak Mosca/ Quote: in porta si rivede Alex Meret

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Analizzare oggi i risultati di Conference League può certamente risultare esercizio complicato: per importanza questa competizione arriva dopo Champions League ed Europa League, e infatti le squadre che vi si sono qualificate sono quelle che hanno timbrato le posizioni di rincalzo nei rispettivi campionati (la Roma, ricorderete, è arrivata settima in Serie A). Naturalmente però i motivi di interesse non mancano, e non solo per la presenza dei giallorossi o del Tottenham che, in crisi in Premier League, proverà a risalire la corrente stasera nel match interno contro il Mura; ci sono infatti delle realtà che negli anni scorsi hanno comunque onorato le competizioni Uefa, magari non possiamo definirle big ma Rennes, Copenaghen, Basilea e Az Alkmaar, per citarne alcune, vanno certamente considerate e potrebbero avere l’occasione di arrivare in fondo. Tra poco si gioca, dunque non vediamo l’ora di lasciare la parola ai campi e scoprire quello che succederà nei risultati di Conference League…

Risultati Serie C, Classifica/ Diretta gol live score: Braglia in cerca del bis!

GIRONE A

ore 18:45 Alashkert HJK Helsinki

ore 18:45 Lask Maccabi Tel Aviv

CLASSIFICA: Maccabi Tel Aviv 3, Lask 3, HJK Helsinki 0, Alashkert 0

GIRONE B

ore 18:45 Partizan Flora Tallinn

ore 18:45 Gent Anorthosis

CLASSIFICA: Partizan 3, Gent 3, Flora Tallinn 0, Anorthosis 0

GIRONE C

ore 18:45 Cska Sofia Bodo/Glimt

ore 18:45 Zorya Roma

CLASSIFICA: Roma 3, Bodo/Glimt 3, Zorya 0, Cska Sofia 0

GIRONE D

ore 18:45 Cluj Randers

ore 18:45 Az Alkmaar Jablonec

CLASSIFICA: Jablonec 3, Az Alkmaar 1, Randers 1, Cluj 0

GIRONE E

ore 21:00 Union Berlino Maccabi Haifa

ore 21:00 Feyenoord Slavia Praga

CLASSIFICA: Slavia Praga 3, Feyenoord 1, Maccabi Haifa 1, Union Berlino 0

GIRONE F

ore 21:00 Paok Slovan Bratislava

ore 21:00 Copenaghen Lincoln Red Imps

CLASSIFICA: Copenaghen 3, Paok 3, Slovan Bratislava 0, Lincoln Red Imps 0

GIRONE G

ore 21:00 Vitesse Rennes

ore 21:00 Tottenham Mura

CLASSIFICA: Vitesse 3, Tottenham 1, Rennes 1, Mura 0

GIRONE H

ore 21:00 Omonoia Qarabag

ore 21:00 Basilea Kairat

CLASSIFICA: Qarabag 1, Omonoia 1, Basilea 1, Kairat 1



© RIPRODUZIONE RISERVATA