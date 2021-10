RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICHE/ Le big in campo, diretta gol live score

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LE BIG IN CAMPO

Per i risultati della Conference League, a poche ore dal terzo turno per la fase a gironi, vogliamo ancora fissare la nostra attenzione sulle big che caratterizzano questa competizione UEFA. Sono allora inevitabilmente riflettori puntati sulla Roma di Mourinho, che come abbiamo accennato prima, è leader del gruppo: con due vittorie ottenute su Cska Sofia e Zorya, i giallorossi stanno davvero facendo bene in questo torneo e pure è punta d’orgoglio per lo Special one i ben otto gol fatti e una sola rete subita fin qui.

Altra star della serata sarà poi il Tottenham di Espirito Santo, che pure ha fin qui vissuto una stagione di grandi alto e bassi. Gli Spurs oggi risultano comunque leader del girone G ma con solo 4 punti e pure a pari merito del Rennes, di certo tra i club più ostici della Conference league. Gli inglesi hanno però la chance per la fuga nella sfida di questa sera col Vitesse: chissà che dirà il campo. (agg Michela Colombo)

OGGI LA ROMA IN CAMPO IN NORVEGIA

Spazio ai risultati della Conference league in questo giovedi 21 ottobre 2021: siamo dunque alla terza giornata della fase a gironi per la terza competizione del continente per club e davvero non vediamo l’ora di ridare la parola al campo. Fin qui infatti davvero non sono mancati i colpi di scena e tante big dell’Europa come nuove conoscenze del calcio internazionale sgomitano per vivere un’altra serata da star. Vediamo allora subito che cosa ci riserverà questo giovedi riservato ai risultati della Conference league: al solito saranno tanti i match che ci faranno compagnia.

Calendario alla mano ecco che oggi primo appuntamento sarà già alle ore 16.30 con la sfida a Helsinki tra HJK e Maccabi Tel Aviv: di fila ma solo alle ore 18.45 cominceranno invece ben nove incontri, tra cui certo spiccano le sfide tra Vitesse e Tottenham e pure Bodo/Glimt-Roma. A chiusura del quadro le ultime partite per il terzo turno, attese invece alle ore 21.00: qui avremo sei incontri, tra cui anche la partita tra Basilea e Omonia, con il club elvetico pronto a ripetersi dopo il successo ottenuto sull’Almaty nel turno precedente.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Pure alla vigilia del terzo turno di coppa, potrebbe risultarci non semplicissimo analizzare il contesto per questo giovedi riservato ai risultati della Conference league. La competizione, come è noto, arriva per terza dopo Champions ed Europa league e porta con sè club forse non notissimi ai più, che pure occupano posizioni nel ranking UEFA non elevatissime o che hanno raccolto piazzamenti non importante nel corso dell’ultimo campionato (ricordiamo il caso della Roma, qualificatasi come settima alla fine della stagione 2020-21). Pure non sono pochi i motivi per cui dovremo fare attenzione anche alle sfide che ci attenderanno in questo giovedi.

Saranno allora fari puntati sulla Roma di Mourinho che dopo il KO contro la Juventus in Serie A, punta alla sfida con i norvegesi per trovare morale e per confermarsi leader indiscussa del girone. Come lei anche il Tottenham, con la squadra di Espirito Santo che cerca pure risposte dal campo: gli Spurs non sono stati affatto impeccabili in avvio di stagione, ma in coppa stanno raccogliendo soddisfazioni e dopo aver punito il Mura, sarà bene riaffermarsi anche ai danni degli olandesi del Vitesse. Attenzione poi anche a Partizan-Gent, vera sfida al vertice per il girone B come pure al Copenaghen, che finora non ha messo il piede in fallo, ma che stasera affronterà il temibile Paok.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE

GIRONE A

Ore 16.30 HJK- Maccabi Tel Aviv

Ore 18.45 Alashkert-Lask

CLASSIFICA: Maccabi Tel Aviv 4, Lask 4, HJK Helsinki 3, Alashkert 0

GIRONE B

Ore 18.45 Anorthosis-Flora

Ore 21.00 Parizan-Gent



CLASSIFICA: Partizan 6, Gent 6, Flora Tallinn 0, Anorthosis 0

GIRONE C

Ore 18.45 Bodo/Glimt-Roma

Ore 21.00 Cska Sofia-Zorya



CLASSIFICA: Roma 6, Bodo/Glimt 4, Cska Sofia 1, Zorya 0

GIRONE D

Ore 21.00 Crf Cluj-Az Alkmaar

Ore 21.00 Jablonec-Randers



CLASSIFICA: Az Alkmaar 4, Jablonec 3, Randers 2, Cluj 1

GIRONE E

Ore 18.45 Feyenoord-Union Berlin

Ore 18.45 M Haifa-Slavia Praga

CLASSIFICA: Feyenoord 4, Slavia Praga 3,Union Berlino 3, Maccabi Haifa 1

GIRONE F

Ore 18.45 Copenaghen-Paok

Ore 21.00 Slovan Bratislava-Lincoln

CLASSIFICA: Copenaghen 6, Paok 4, Slovan Bratislava 1, Lincoln Red Imps 0

GIRONE G

Ore 18.45 Vitesse-Tottenham

Ore 18.45 Mura-Rennes

CLASSIFICA: Tottenham 4, Rennes 4,Vitesse 3, Mura 0

GIRONE H

Ore 18.45 Qarabag-Kairat

Ore 21.00 Basilea-Omonia

CLASSIFICA: Qarabag 4,Basilea 4, Omonoia 1, Kairat 1



