RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Focus sulle big! Diretta gol live score 2° turno preliminare (27 luglio 2023)

Quali squadre potremmo considerare delle big nei risultati di Conference League per l’andata del secondo turno preliminare? Ovviamente provare a inquadrarle tutte è complesso, perché abbiamo già visto che le partecipanti sono tantissime; sicuramente il Basilea lo aspettiamo anche più avanti nella competizione, l’anno scorso ha raggiunto la semifinale di Conference League e si è inchinata alla Fiorentina soltanto nei minuti di recupero, mancando così quello che sarebbe stato un grande risultato per la sua storia e il suo prestigio.

Avremo poi il Ferencvaros, il Legia Varsavia, il Cluj: nomi importanti che in epoca recente hanno raggiunto i gironi di Champions League, squadre che come il Viktoria Plzen sono abituate a giocare nelle coppe europee. Tra chi invece fa il suo esordio nel secondo turno preliminare citiamo l’Hibernian: il calcio scozzese ha fatto grandi passi e con i Rangers Glasgow ha anche raggiunto la finale di Europa League nel 2022 (perdendola ai rigori contro l’Eintracht), la rappresentante di Edimburgo ha vinto la Coppa di Scozia e ora spera di raggiungere la fase a gironi, ma la strada per arrivarci sarà tutt’altro che breve… (agg. di Claudio Franceschini)

UN ALTRO TURNO PRELIMINARE!

I risultati di Conference League tornano a farci compagnia giovedì 27 luglio: il secondo turno preliminare è già stato aperto da alcune partite, ma nonostante questo il quadro di oggi, che si apre alle ore 17:00 e avrà le sue ultime gare alle ore 21:00, è ricchissimo. Come noto, i turni preliminari nei risultati di Conference League sono infiniti: alle squadre che si sono qualificate la scorsa settimana si sono aggiunte quelle che erano già qui di diritto, e in più abbiamo le eliminate dal primo turno preliminare di Champions League a formare un quadro davvero esteso.

Parlare di tutto quello che succederà questa sera nei risultati di Conference League è pressochè impossibile: sono troppe le squadre coinvolte, e bisogna dire che alcune di queste – con tutto il rispetto possibile, ovviamente – sono molto meno conosciute di altre. Proveremo comunque ad addentrarci attraverso i risultati di Conference League con alcuni dei temi principali che sono legati all’andata del primo turno preliminare, e naturalmente alle compagini coinvolte che proveranno ad avvicinare ulteriormente il pass per la fase a gironi.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Conference League dunque si aprono tra poco: spicca la presenza di alcune squadre davvero interessanti, su tutte forse il Basilea che pochi mesi fa aveva sfiorato la finale ed era stato eliminato dalla Fiorentina all’ultimo respiro. I renani avrebbero potuto vincere il titolo, ora invece si trovano costretti a ripartire dai turni preliminari; tra le altre abbiamo anche il Ferencvaros, recentemente avversario della Juventus nei gironi di Champions League e che della competizione principale ha mancato il primo turno preliminare, eliminato a sorpresa dal KI Klaksvik.

Poi, altre protagoniste che abbiamo già visto nei gironi delle coppe europee; il Cluj per esempio, che più volte ha anche incrociato squadre italiane; il Legia Varsavia, che ha una delle tifoserie più calde al mondo, ma anche il Viktoria Plzen che non troppo tempo fa era una presenza quasi costante in Champions League. Poi tante, tantissime potenziali sorprese nell’andata del primo turno preliminare: non ci resta allora che valutare come andranno questi risultati di Conference League…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: ANDATA 1° TURNO PRELIMINARE

Ore 17:00 Ordabasy Legia Varsavia

Ore 17:00 Alashkert Debrecen

Ore 17:00 Inter Escaldes Hibernian

Ore 17:00 Ararat-Armenia Aris

Ore 18:00 Bodo/Glimt Bohemians Praga

Ore 18:00 Gabala Omonoia

Ore 19:00 Ferencvaros Shamrock Rovers

Ore 19:00 Gzira Diddeleng

Ore 19:00 Djurgarden Lucerna

Ore 19:00 Apoel Vojvodina

Ore 19:00 Kalmar Pyunik

Ore 19:00 Auda Spartak Trnava

Ore 19:00 Viktoria Plzen Drita

Ore 19:00 Cska Sofia Sepsi Sfantu

Ore 19:00 Torpedo Kutaisi Aktobe

Ore 19:00 Kecskemét Riga

Ore 19:30 Farul Constanta Uratru

Ore 19:30 Vorskla Dila

Ore 19:30 Cluj Adana Demirspor

Ore 19:30 Basilea Tobol

Ore 19:30 Differdange Maribor

Ore 19:30 Maccabi Tel Aviv Petrocub

Ore 19:30 Paok Beitar Gerusalemme

Ore 20:00 Dukagjini Rijeka

Ore 20:00 Celje Vitoria Guimaraes

Ore 20:00 Hapoel Beer Sheva Panevezys

Ore 20:00 Besiktas Tirana

Ore 20:00 Osijek ZTE

Ore 20:00 Twente Hammarby

Ore 20:00 KA Dundalk

Ore 20:00 Bruges AGF

Ore 20:00 B36 Haverfordwest

Ore 20:00 Torpedo Zhodino Aek Larnaca

Ore 20:00 Gent Zilina

Ore 20:30 Lech Poznan Kauno Zalgiris

Ore 20:30 Austria Vienna Borac

Ore 20:45 Derry KuPS

Ore 20:45 Linfield Pogon

Ore 21:00 Sutjeska Santa Coloma

Ore 21:00 Zeljeznicar Neftçi

Ore 21:00 Crusaders Rosenborg

Ore 21:00 Shkupi Levski Sofia











