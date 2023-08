RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Partite al via, si gioca! Diretta gol live score (oggi 24 agosto 2023)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SI COMINCIA!

Finalmente i risultati di Conference League per l’andata dei playoff stanno per farci compagnia. La finale raggiunta dalla Fiorentina lo scorso anno ha rappresentato la seconda volta, in altrettante edizioni, con la presenza di una squadra italiana nell’ultimo atto del torneo: la prima era stata ovviamente la Roma, e i giallorossi di José Mourinho avevano battuto il Feyenoord nella finale di Tirana vincendo la prima Conference League di sempre. Un’Italia che dunque punta al tris, che sarebbe un ottimo risultato: certamente questa competizione deve ancora crescere e formare la sua storia, ma via via stiamo comunque vedendo ottime rappresentanti onorare il torneo.

Rispetto a Champions League ed Europa League rappresenta un bel trampolino di lancio, anche per la possibilità di andare a giocare l’Europa League in caso di vittoria del titolo; una bella occasione da sfruttare non solo per le squadre che fanno capo a federazioni maggiori, perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Adesso per noi è realmente arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere quello che succederà nell’andata dei playoff; la Fiorentina è pronta a sfidare il Rapid Vienna – tra qualche ora – noi possiamo valutare l’esito dei campi e dunque la parola può passare ai protagonisti di questo intenso giovedì, perché per i risultati di Conference League si può davvero iniziare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO LA FIORENTINA!

Quadro sempre ricco quello che riguarda i risultati di Conference League: giovedì 24 agosto – con inizio alle ore 16:00 – lo scenario di questa competizione Uefa è impreziosito dall’esordio della Fiorentina, che alle ore 19:00 affronta in trasferta il Rapid Vienna. Siamo nell’andata dei playoff: questo, sempre ovviamente in andata e ritorno, è l’ultimo scoglio prima di accedere alla fase a gironi del torneo. Abbiamo già vissuto tantissime partite, perché come sappiamo i risultati di Conference League hanno la particolarità di dover definire tutte le qualificate ai gironi; nessuna ci è arrivata in automatico, qualcuna dai preliminari di Europa League ma il grosso uscirà da qui.

La Fiorentina, che l’anno scorso aveva superato a fatica il Twente, adesso spera nella seconda partecipazione consecutiva; siccome la prima si è risolta in una finale, c’è grande fiducia nella squadra di Vincenzo Italiano che peraltro ha anche iniziato la sua stagione nel migliore dei modi. Non ci resta allora che attendere qualche ora per scoprire cosa succederà nell’ambito dei risultati di Conference League per questa andata dei playoff, sperando ovviamente che la Fiorentina possa farsi valere ottenendo un risultato che indirizzi già il match di ritorno all’Artemio Franchi.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Manca sempre meno al via dei risultati di Conference League. Anche nell’andata dei playoff le partite che vivremo sono parecchie: c’è sempre tanta carne al fuoco e ci sono squadre che vanno a caccia di gloria e altre di riscatto, potremmo dire così. Tra quelle che possiamo citare, il Bodo/Glimt che otterrebbe la sua terza partecipazione consecutiva al torneo: la prima si era risolta in un incredibile quarto di finale, con il destino dei norvegesi che si era incrociato quattro volte con la Roma, con la risultante di due vittorie e un pareggio ma purtroppo l’eliminazione ad un passo da quella che sarebbe stata una semifinale storica.

Chi cerca riscatto è sicuramente l’Eintracht Francoforte: pensate, nel 2022 il club tedesco ha vinto l’Europa League e dunque ha guadagnato la qualificazione alla Champions League, ha disputato gli ottavi (venendo eliminato dal Napoli) e oggi si ritrova con il rischio di rimanere addirittura senza competizioni internazionali, anche se ovviamente l’incrocio con il Levski Sofia lo vede partire favorito (pur se i bulgari non vanno sottovalutati). Osserveremo con interesse anche l’Osasuna, che era stato prima escluso dai risultati di Conference League venendo poi riammesso; lo stesso non è accaduto alla Juventus, e infatti dobbiamo ricordare che la Fiorentina ha preso il posto dei bianconeri nei playoff.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: ANDATA PLAYOFF

Ore 16:00 Astana Partizani

Ore 16:00 Tobol Viktoria Plzen

Ore 17:00 Struga Breidablik

Ore 18:00 Zalgiris Vilnius Ferencvaros

Ore 18:30 Nordsjaelland Partizan

Ore 19:00 Dinamo Kiev Besiktas

Ore 19:00 Farul Constanta HJK Helsinki

Ore 19:00 Levski Sofia Eintracht

Ore 19:00 Maccabi Tel Aviv Celje

Ore 19:00 Fenerbahçe Twente

Ore 19:00 Rapid Vienna Fiorentina

Ore 19:00 Sepsi Sfantu Gheorghe Bodo/Glimt

Ore 20:00 Genk Adana Demirspor

Ore 20:00 Gent Apoel

Ore 20:00 Midtjylland Legia Varsavia

Ore 20:00 Lille Rijeka

Ore 20:30 Osasuna Bruges

Ore 20:45 Az Alkmaar Brann

Ore 20:45 Hearts Paok











