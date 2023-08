RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Le squadre già ai playoff, diretta gol live score (giovedì 17 agosto 2023)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: ECCO CHI ASPETTA

I risultati di Conference League determineranno oggi le tante squadre qualificate ai playoff; come sappiamo però ne abbiamo alcune che aspettano già di giocare le ultime due gare prima dell’ingresso nella fase a gironi, e tra queste compare anche la Fiorentina. Le altre fanno comunque parte delle principali federazioni europee: abbiamo infatti l’Osasuna (prima escluso e poi riammesso) per la Spagna, il Lille per la Francia e l’Eintracht Francoforte per la Germania – i tedeschi hanno vinto l’Europa League nel 2022 e lo scorso anno erano nei gironi di Champions League, raggiungendo anche gli ottavi dove sono stati eliminati dal Napoli.

Non solo: per l’Inghilterra c’è l’Aston Villa che finalmente torna in Europa, e dunque ci potremo anche divertire nel corso della prima fase di una Conference League sempre più interessante. Ricordiamo poi che a queste compagini, e a quelle che passeranno il turno stasera, si aggiungeranno poi ulteriori sette squadre: si tratta nello specifico di quelle che verranno eliminate dal primo turno preliminare di Europa League e che, secondo un meccanismo ormai consolidato da parte della Uefa, torneranno in gioco nella competizione minore. Aspettiamo dunque per scoprire cosa succederà a breve con i risultati di Conference League… (agg. di Claudio Franceschini)

VERSO I PLAYOFF!

Sarà ancora infinito il quadro delle partite che giovedì 17 agosto si giocano per i risultati di Conference League: il ritorno del terzo turno preliminare si apre alle ore 17:00 in Kazakhstan, con Aktobe Sepsi Gheorghe, e si concluderà con i due appuntamenti delle ore 21:00. Tra cui, possiamo dirlo subito, Debrecen Rapid Vienna: partita importante questa, perché la squadra che supererà il turno sarà poi l’avversaria della Fiorentina nei playoff, con i viola che hanno guadagnato questo diritto grazie all’esclusione della Juventus e, in questo modo, possono puntare alla seconda finale consecutiva nella competizione, dopo aver perso contro il West Ham lo scorso maggio.

I risultati di Conference League naturalmente sono troppo “estesi” per parlarne in maniera approfondita: sono tantissime le gare che vivremo anche questa sera, e spesso e volentieri le squadre impegnate in campo fanno parte di un mondo anche parecchio lontano dai riflettori. Questo chiaramente sarà anche motivo di sorprese e possibilità di conoscere storie nuove e molto belle; scopriremo tutto tra poco, ancora una volta, quando finalmente per i risultati di Conference League si comincerà a giocare e dunque vedremo chi si qualificherà ai playoff.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel parlare dei risultati di Conference League per il ritorno del terzo turno preliminare abbiamo citato Debrecen Rapid Vienna: chiaramente per la Fiorentina si tratterà in ogni caso di un playoff morbido, in questo momento però è complicato fare previsioni sulla sua avversaria perché la partita di andata è terminata 0-0. Giocando in casa la squadra ungherese ha un vantaggio ulteriore questa sera, ma il Rapid Vienna appare più esperto in questo tipo di competizioni e dunque davvero potrebbe succedere di tutto.

Tra le altre partite, certamente da tenere d’occhio quell’Az Alkmaar che l’anno scorso in Conference League aveva raggiunto la semifinale (eliminato poi dal West Ham) ma ci sono altre squadre che potremmo definire prestigiose come le due rappresentanti di Edimburgo (gli Hearts già avversari della Fiorentina nel girone della passata edizione, e poi ovviamente l’Hibernian), il Fenerbahçe o ancora il Partizan Belgrado, una delle squadre della ex Jugoslavia che stanno provando a mettersi in mostra (tra le altre, l’Hajduk Spalato). Insomma, se anche per arrivare alle grandi formazioni bisognerà aspettare, per i risultati di Conference League le scintille ci saranno anche nel ritorno del terzo turno preliminare.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: RITORNO 3° TURNO PRELIMINARE

Ore 17:00 Aktobe Sepsi Gheorghe

Ore 18:00 Lincoln Red Imp Ballkani

Ore 18:00 Pogon Szczecin Gent

Ore 18:00 Pyunik Bodo/Glimt

Ore 19:00 Apoel Dila Gori

Ore 19:00 Austria Vienna Legia Varsavia

Ore 19:00 Besiktas Neftçi Baku

Ore 19:00 Brann Arouca

Ore 19:00 Dinamo Kiev Aris

Ore 19:00 Ferencvaros Hamrun

Ore 19:00 Gzira Viktoria Plzen

Ore 19:00 Levski Sofia Hapoel Beer Sheva

Ore 19:00 Maccabi Tel Aviv Aek Larnaca

Ore 19:00 Nordsjaelland Steaua Bucarest

Ore 19:00 Riga Twente

Ore 19:30 Paok Hajduk Spalato

Ore 19:45 Midtjylland Omonia Nicosia

Ore 20:00 Akureyri Bruges

Ore 20:00 Hesperange Struga

Ore 20:00 Neman Celje

Ore 20:00 Osijek Adana Demirspor

Ore 20:00 Partizani Valmiera

Ore 20:00 Spartak Trnava Lech Poznan

Ore 20:15 Maribor Fenerbahçe

Ore 20:15 Rijeka B36 Torshavn

Ore 20:45 Az Alkmaar Santa Coloma

Ore 20:45 Derry City Tobol

Ore 20:45 Hearts Rosenborg

Ore 20:45 Lucerna Hibernian

Ore 21:00 Debrecen Rapid Vienna

Ore 21:00 Partizan Sabah











