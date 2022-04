Risultati Conference League/ Diretta gol live score, andata quarti di finale

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LA ROMA NEI QUARTI!

I risultati di Conference League per le partite di andata dei quarti di finale ci faranno compagnia giovedì 7 aprile: naturalmente i match sono 4, uno di questi alle ore 18:45 (Feyenoord Slavia Praga) e poi gli altri tre alle ore 21:00. In prima serata spicca ovviamente Bodo/Glimt Roma, la partita che seguiremo con grande attenzione perché i giallorossi sono la nostra rappresentante che proverà ad arrivare in fondo al torneo; avremo poi Leicester Psv e Marsiglia Paok a completare il quadro dei risultati di Conference League, con i match di ritorno che determineranno le qualificate.

Giunti a quella che chiameremmo Elite 8, cosa possiamo dire di questa neonata competizione? Certamente stiamo parlando di un torneo “minore” se comparato a Champions League ed Europa League, basta dare uno sguardo al tabellone delle altre due manifestazioni per rendersene conto; tuttavia i motivi di interesse non mancano, e non solo per la presenza della Roma nei quarti. Siamo davvero curiosi di scoprire come andranno le cose questa sera, e a tale proposito possiamo iniziare a fare una breve analisi di quelli che possono essere i temi principali legati alle partite.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci stiamo avvicinando alla serata che ci terrà compagnia con i risultati di Conference League. Sicuramente balza all’occhio il fatto che la Roma si trovi di fronte il Bodo/Glimt: ricorderete bene che nel girone i norvegesi avevano ottenuto 4 punti contro i giallorossi, vincendo con un clamoroso 6-1 all’Aspmyra dove si gioca oggi. Poteva essere una doppia sfida “casuale” con molti più demeriti della squadra giallorossa (soprattutto all’andata, quando la Roma si era presentata con le seconde linee poi aspramente e pubblicamente criticate da José Mourinho) e invece il Bodo/Glimt, pur cambiato nella sua rosa dal calciomercato invernale, ha saputo superare anche i playoff e gli ottavi dimostrando di essere una squadra quadrata che sa giocare a calcio.

La Roma comunque, guardando al quadro generale e chiaramente al netto di due partite che sono andate in scena ormai mesi fa (e comunque la squadra ha poi ottenuto il primo posto nel girone), è tra le grandi favorite per vincere la Conference League; insieme ai giallorossi possiamo certamente mettere Marsiglia e Leicester, da verificare il Psv Eindhoven mentre attenzione allo Slavia Praga, una squadra che in epoca recente ha fatto molto bene anche in Europa League e dunque potrebbe rappresentare una minaccia. Per il resto, vedremo quello che ci diranno i campi per gli imminenti risultati di Conference League…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: ANDATA QUARTI

Ore 18:45 Feyenoord Slavia Praga

Ore 21:00 Bodo/Glimt Roma

Ore 21:00 Leicester Psv

Ore 21:00 Marsiglia Paok











