RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Diretta gol: così andò l’anno scorso, live score

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: L’ANNO SCORSO

In attesa di scoprire quali saranno i risultati Conference League per l’andata dei quarti di finale, facciamo un passo indietro a questo stesso turno nell’edizione inaugurale della nuova competizione Uefa per club. In corsa per l’Italia c’era naturalmente la Roma, che poi avrebbe conquistato il trofeo ma che a dire la verità soffrì almeno all’andata contro la bestia nera Bodø/Glimt, che vinse per 2-1 in Norvegia prima di cedere per 4-0 al ritorno all’Olimpico sotto i colpi di Abraham e soprattutto Zaniolo, che fu autore di una tripletta.

Ci fu anche un pirotecnico pareggio per 3-3 in Feyenoord Slavia Praga, poi gli olandesi avrebbero avuto la meglio andando a vincere per 1-3 al ritorno nella capitale ceca. Altro pareggio all’andata anche in Leicester PSV Eindhoven e anche in quel caso fu poi decisiva una vittoria in trasferta al ritorno, 1-2 per gli inglesi in Olanda. Infine, l’Olympique Marsiglia aveva vinto per 2-1 l’andata casalinga contro il Paok Salonicco e poi ottenne la qualificazione per la semifinale vincendo per 0-1 anche il ritorno in Grecia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GRANDI SFIDE AI QUARTI!

I risultati Conference League tornano protagonisti con le partite d’andata dei quarti di finale oggi, giovedì 13 aprile 2023, perché la seconda edizione della Conference League sta entrando sempre più nel vivo. Siamo già al terzo turno ad eliminazione diretta, dopo i gironi dello scorso autunno abbiamo superato anche i playoff e gli ottavi nel cammino per trovare gli eredi della Roma, vincitrice dello storico promo titolo lo scorso maggio. La formula è rimasta la stessa della passata stagione, da qui in poi non ci sono più paletti di alcun genere, i quarti e poi le semifinali naturalmente indicheranno i nomi delle due finaliste della Conference League.

Andiamo allora a scoprire quale sarà il programma per i risultati Conference League, il numero delle partite cala ma d’altro canto cresce anche la qualità e inoltre avremo ancora una squadra italiana da seguire con la massima attenzione: alle ore 18.45 si comincerà con Gent West Ham, mentre le altre tre partite avranno inizio alle ore 21.00 e saranno Anderlecht AZ Alkmaar, Basilea Nizza e Lech Poznan Fiorentina, trasferta polacca quindi per la Viola.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LA FIORENTINA

La Fiorentina sarà quindi una delle protagoniste di maggiore spicco oggi nei risultati Conference League. Purtroppo non è più in corsa la Lazio, quindi concentriamo la nostra attenzione sui gigliati di mister Vincenzo Italiano, che stanno vivendo un periodo ottimo su tre fronti, con una notevole crescita in campionato, la finale ormai ad un passo in Coppa Italia e naturalmente ambizioni sempre più consistenti anche in Conference League, con il sogno di tornare a vincere una Coppa europea dopo il lontano ricordo della Coppa delle Coppe 1960-1961.

La Fiorentina d’altronde è stata la migliore squadra dei turni ad eliminazione diretta della Conference League 2022-2023 fino a questo momento, con quattro vittorie su altrettante partite giocate e soprattutto due prestazioni straordinarie in trasferta, cioè lo 0-4 a Braga per ipotecare il playoff poi vinto definitivamente con il 3-2 del ritorno al Franchi e poi un altro nettissimo successo, in questo caso per 1-4 sul campo del Sivasspor, per superare un ottavo di finale che non sembrava così scontato dopo la vittoria per 1-0 a Firenze. Oggi la Fiorentina sarà di scena in Polonia, chissà se arriverà un altro show in trasferta…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, ANDATA QUARTI

ore 18.45

Gent West Ham

ore 21.00

Anderlecht AZ Alkmaar

Basilea Nizza

Lech Poznan Fiorentina











