Risultati Conference League/ Diretta gol live score, anticipi 1° turno preliminare

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SI PARTE!

Oggi, martedì 6 luglio 2021, sarà una giornata a suo modo storica, perché per la prima volta avremo a che fare con i risultati Conference League, la nuova competizione Uefa per squadre di club che sarà la terza Coppa europea per importanza, naturalmente dopo Champions League ed Europa League. A dire il vero oggi in programma ci saranno solamente tre partite fra squadre sostanzialmente sconosciute al grande pubblico, che saranno gli anticipi dell’andata del primo turno preliminare della Uefa Conference League 2021-2022, che poi ci proporrà gran parte delle sue partite nella giornata di giovedì 8 luglio.

Queste tre partite avranno però il fascino dell’evento storico, perché terranno per così dire a battesimo la nascita della nuova competizione. La rappresentante italiana nella Conference League sarà quest’anno la Roma, però i giallorossi di José Mourinho naturalmente entreranno in gioco molto più avanti, per la precisione ai playoff che saranno disputati il 19 e il 26 di agosto: la particolarità della Conference League è che nessuna squadra è qualificata alla fase a gironi, dunque anche la Roma dovrà passare dal playoff per qualificarsi.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora a citare le partite che oggi ci daranno i primi risultati Conference League. Si tratta di tre sfide che sono state anticipate rispetto alla data di giovedì 8 luglio, quando si giocheranno tutti gli altri incontri relativi all’andata del primo turno preliminare della nuova Coppa europea. L’onore dell’apertura – anche se solo per cinque minuti – toccherà alle ore 17.45 a Mosta Trnava, sfida tra una squadra maltese e una slovacca, che sarà la prima partita di sempre per la Uefa Conference League. Appena cinque minuti dopo, cioè alle ore 17.50, sarà invece la volta di Mons Calpe Santa Coloma, che potremmo definire un derby iberico tra una squadra di Gibilterra e una di Andorra. Infine, alle ore 20.30 sarà la volta invece di una sfida tutta balcanica, perché ci sarà Podgorica Laci, tra una formazione del Montenegro e una albanese. Partite non esattamente memorabili dal punto di vista strettamente tecnico, ma che stavolta avranno il fascino di una prima volta assoluta…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: ANDATA 1° TURNO PRELIMINARE

ore 17.45 Mosta Trnava

ore 17.50 Mons Calpe Santa Coloma

ore 20.30 Podgorica Laci



