Risultati Conference League/ Diretta gol live score: anticipi 2^ turno qualificazione

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: AL VIA IL 2^ TURNO QUALIFICAZIONE

Spazio per i risultati della Conference league in questo martedì 20 luglio 2021: dopo aver vissuto il sorteggio per il terzo turno nei giorni scorsi, ecco che la terza competizione targata UEFA per i club torna protagonista con i primi match per il secondo turno di qualificazione. Prosegue dunque a tappe forzate il percorso fino alle fasi più calde della manifestazione, dove pure presto entreranno a far parte la Roma di Mourinho e i principali club d’Europa: pure per ora il palcoscenico è ancora per i piccoli del continente, pronti a giocarsi pure le proprie chance per fare bene, fin da oggi. Con oggi infatti daremo il via al turno di andata del secondo turno di qualificazione: tra il 20, il 21 e il 22 luglio dunque saranno chiamate in campo ancora ben 108 squadre, che pure disputeranno il turno di ritorno il prossimo 27 e 29 luglio.

Calciatore 31enne Everton arrestato per pedofilia: chi è?/ Premier League sotto choc

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, ANDATA 2^ QUALIFICAZIONI: GLI INCONTRI

Pur impazienti di scoprire i risultati della Conference league per gli anticipi dell’andata del 2^ turno di qualificazione, è necessario prima andare a vedere quali saranno gli incontri che ci faranno compagnia oggi, martedì 20 luglio 2021. Programma alla mano vediamo che il primo fischio d’inizio è atteso per le ore 17.55 a Domzale, tra la squadra di casa e Honka, mentre solo alle ore 18.00 avrà inizio l’incontro tra Kauno Zalgiris e TNS del Galles. Proseguendo nel calendario della Conference league appuntamento ancora alle ore 18.00 tra i kossovari del Pristina e i gallesi del Connah’s Q che al primo turno di qualificazione ha avuto la meglio sull’Alashkert: ultimo impegno per la serata alle ore 21.00 a Serravalle tra la squadra Sammarinese del Folgore contro i maltesi dell’Hiberniani.

Striscione contro Hysaj: "Verme, Lazio è fascista"/ Scontro Ultras-tifosi sui social

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE

Ore 17:55 Domzale-Honka

Ore 18:00 Kauno Zalgiris-TNS

Ore 18:00 Prishtina-Connah’s Q.

Ore 21:00 Folgore-Hibernians

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ROMA/ Kluivert vicinissimo al trasferimento al Nizza

© RIPRODUZIONE RISERVATA