Risultati Conference League/ Diretta gol live score ritorno 1° turno preliminare

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: IL RITORNO DEL PRIMO TURNO!

I risultati Conference League ci terranno compagnia nelle prossime ore con la bellezza di 32 partite, tutte valide per il ritorno del primo turno preliminare della nuova competizione Uefa per squadre di club che da questa stagione sarà dunque la terza Coppa europea. Più avanti entrerà in scena la Roma, che sarà la rappresentante italiana nella Uefa Conference League 2021-2022, per ora ci attende un vero e proprio giro d’Europa tra realtà quasi sempre sconosciute al grande pubblico, ma con il fascino della novità. Dopo le partite d’andata di settimana scorsa, infatti, oggi il ritorno del primo turno preliminare decreterà chi potrà accedere al secondo turno della neonata competizione e chi invece già a metà luglio dovrà salutare la Conference League e più in generale le Coppe europee già adesso.

Si partirà dunque già alle ore 15.00 di oggi pomeriggio con Ararat Fehervar, che aprirà la lunga sequenza dei risultati Conference League attesi per oggi. Avremo poi alle ore 17.00 Struga Liepaja, seguita alle ore 18.00 da Kauno Zalgiris Europa FC, Gagra Sutjeska, KuPS Noah, Urartu Maribor e Valmiera Suduva, con cui entreremo definitivamente nel vivo della serata calcistica.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: TUTTE LE PARTITE

I risultati Conference League per il ritorno del primo turno preliminare ci riserveranno poi alle ore 18.30 il fischio d’inizio di Dinamo Batumi Tre Penne, Santa Coloma Mons Calpe e St Joseph’s Levadia Tallinn; altra fascia ricca alle ore 19.00, caratterizzata da NSI Runavik Honka, Petrocub Hincesti Sileks Kratovo, Siligo Rovers FH Hafnarfjordur, Dila Gori Zilina e Sfintul Gheorghe Partizani Tirana, mentre alle ore 19.15 inizierà The New Saints Glentoran. Si passa poi alle ore 20.00, quando ci saranno in programma Gzira United Sant Julià, KI Klaksvik RFS Riga, Laci Podgorica, Llapi Shkupi, Swift Hesperange Domzale e Puskas Akademia Inter Turku. In seguito, avremo alle ore 20.30 Larne Bala Town, alle ore 20.45 i fischi d’inizio per le sfide Spartak Trnava Mosta, Bohemians Stjarnan, La Fiorita Birkirkara e Decic Drita, infine le ultime partite che oggi ci daranno risultati Conference League per il ritorno del primo turno preliminare saranno alle ore 21.00 Breiðablik RU Luxembourg, Vllaznia Siroki Brijeg, Slask Wroclaw Paide, Sarajevo Milsami Orhei e Coleraine Velez Mostar.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, RITORNO 1° TURNO PRELIMINARE

Ore 15.00

Ararat Fehervar

Ore 17.00

Struga Liepaja

Ore 18.00

Kauno Zalgiris Europa FC

Gagra Sutjeska

KuPS Noah

Urartu Maribor

Valmiera Suduva

Ore 18.30

Dinamo Batumi Tre Penne

Santa Coloma Mons Calpe

St Joseph’s Levadia Tallinn

Ore 19.00

NSI Runavik Honka

Petrocub Hincesti Sileks Kratovo

Siligo Rovers FH Hafnarfjordur

Dila Gori Zilina

Sfintul Gheorghe Partizani Tirana

Ore 19.15

The New Saints Glentoran

Ore 20.00

Gzira United Sant Julià

KI Klaksvik RFS Riga

Laci Podgorica

Llapi Shkupi

Swift Hesperange Domzale

Puskas Akademia Inter Turku

Ore 20.30

Larne Bala Town

Ore 20.45

Spartak Trnava Mosta

Bohemians Stjarnan

La Fiorita Birkirkara

Decic Drita

Ore 21.00

Breiðablik RU Luxembourg

Vllaznia Siroki Brijeg

Slask Wroclaw Paide

Sarajevo Milsami Orhei

Coleraine Velez Mostar



