Risultati Conference League/ Diretta gol live score degli anticipi

I risultati Conference League ci terranno compagnia oggi, martedì 14 settembre 2021, giorno a suo modo storico perché avremo le prime due partite della prima giornata della fase a gironi della novità Uefa Conference League che, in questa prima edizione 2021-2022, vede partecipare la Roma come rappresentante italiana. I giallorossi però saranno impegnati giovedì, che sarà il giorno dedicato alla Conference League: oggi però anticipano le due partite in programma in Israele.

DIRETTA/ Villarreal Atalanta Primavera video streaming tv: primo incrocio ufficiale

Ricordiamo che nessuna squadra aveva il posto assicurato nella fase a gironi e di conseguenza anche i giallorossi e le squadre che arrivano dagli altri campionati top hanno dovuto disputare i playoff di Conference League, mentre altre squadre partecipanti arrivano dai playoff di Europa League ma sono state “retrocesse” in Conference League. Inoltre, ricordiamo che passeranno la fase a gironi le prime due di ciascun gruppo, ma con una importante differenza: la prima avrà accesso immediato agli ottavi di finale, mentre la seconda dovrà disputare uno spareggio a febbraio con le terze dei gironi di Europa League, che passeranno dunque alla competizione inferiore.

DIRETTA/ Malmoe Juventus Primavera video streaming tv: due incroci 7 anni fa

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: GLI ANTICIPI DI OGGI

Abbiamo già accennato a qualcosa che sarà nei prossimi mesi, ma per il momento scopriamo che cosa ci attende oggi, in un martedì di metà settembre arricchito da due anticipi di Conference League che attireranno la nostra attenzione su Israele. Per la precisione, entrambi gli incontri saranno in programma alle ore 16.30 italiane e saranno Maccabi Haifa Feyenoord e Maccabi Tel Aviv Alashkert.

Nel girone E avremo dunque la partita tra i padroni di casa del Maccabi Haifa e i blasonati olandesi del Feyenoord, che in passato hanno vinto anche una edizione della Coppa dei Campioni e sono tra i nomi di spicco della nuova Conference League: lo dimostreranno già da oggi pomeriggio in Israele? Nel secondo caso l’appuntamento sarà nel girone A e i padroni di casa del Maccabi Tel Aviv ospiteranno gli armeni dell’Alashkert in un girone nel quale gli austriaci del Lask Linz potrebbero essere il principale punto di riferimento, ma sicuramente le gerarchie non sono ancora definite.

Verona, esonerato Di Francesco/ Nuovo allenatore, Tudor in vantaggio su Maran

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE

Ore 16.30

GIRONE E Maccabi Haifa Feyenoord

GIRONE A Maccabi Tel Aviv Alashkert



© RIPRODUZIONE RISERVATA