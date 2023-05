RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Diretta gol: la lunga attesa Viola, live score

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LA LUNGA ATTESA

Ad anticipare i risultati di Conference League per l’andata delle semifinali possiamo schierare un tema interessante: vale a dire, la lunghissima attesa della Fiorentina che ha vinto il suo unico trofeo internazionale nel 1961. Sono passati 62 anni: era la Coppa delle Coppe, tra l’altro edizione storica perché nata proprio in quella stagione, anche se ufficialmente sarebbe stata riconosciuta dalla Uefa solo due anni dopo (per volere tra l’altro di Artemio Franchi). Il tabellone naturalmente era di tipo tennistico: dopo un turno preliminare, che aveva qualificato Spartak Brno e Rangers, la Fiorentina era partita dai quarti e aveva fatto fuori Lucerna (con un 9-2 complessivo) e Dinamo Zagabria (grazie al 3-0 dell’andata) e nell’atto unico di Ibrox Park era totalmente in trasferta contro i Rangers, che avevano nel frattempo eliminato Borussia Monchengladbach (11-0 complessivo) e Wolverhampton.

I viola, allenati dalla leggenda ungherese Nandor Hidegkuti, avevano vinto 2-0: decisiva la doppietta di Luigi Milan. Di quella squadra facevano parte Enrico Albertosi, Kurt Hamrin, Dino Da Costa e Gianfranco Petris; per la Fiorentina come detto è rimasto l’unico trofeo internazionale nella storia se ne escludiamo un paio minori, adesso vedremo se Vincenzo Italiano riuscirà a portare questo gruppo in fondo alla Conference League spezzando un lunghissimo digiuno… (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO LA FIORENTINA!

I risultati di Conference League tornano a farci compagnia con l’andata delle semifinali: saremo in campo alle ore 21:00 di giovedì 11 maggio, naturalmente i match cui assisteremo saranno due e si tratta di Fiorentina Basilea e West Ham Az Alkmaar. Naturalmente l’attenzione è rivolta alla Fiorentina: la Conference League è alla seconda edizione di sempre e ancora una volta troviamo una squadra italiana in semifinale. Dopo la Roma, che ha vinto il trofeo, adesso sognano i viola: striscia di vittorie interrotta contro il Lech Poznan, ma la Fiorentina ha tenuto botta e si è qualificata con il rischio.

Di fronte avrà il Basilea, che un decennio fa sarebbe stata avversaria più tosta: non che oggi i renani non vadano rispettati, ma certamente si tratta di un altro scenario e la squadra allenata da Vincenzo Italiano, per quello che ha fatto vedere in campo internazionale, ha tutto per superare anche questo doppio ostacolo e regalarsi finalmente una finale europea. Tra poco il campo ci dirà cosa succederà nei risultati di Conference League, ricordando ovviamente che la composizione della finale diventerà nota e ufficiale soltanto dopo le partite di ritorno…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Conference League dunque abbiamo una Fiorentina che sogna in grande, ma le altre squadre vanno prese in considerazione: il West Ham si potrebbe equiparare ai viola per la storia, vale a dire una gloria ormai ampiamente passata e un tentativo di ritorno in grande stile. Per gli Hammers si tratta della seconda semifinale europea consecutiva dopo quella giocata in Europa League, adesso il sorteggio del tabellone ha messo di fronte alla squadra di David Moyes un Az Alkmaar certamente competitivo.

Gli olandesi avevano onorato i risultati di Conference League anche lo scorso anno, avevano vinto il loro girone ma poi agli ottavi erano stati eliminati (ai supplementari) dal sorprendente Bodo/Glimt; in questa stagione l’Az Alkmaar ha già fatto fuori la Lazio e poi ha superato ai rigori l’Anderlecht, dunque ha forse qualche debito con la fortuna ma certamente sa di potersi qualificare alla finale, come ha fatto il Feyenoord lo scorso maggio. Staremo allora a vedere cosa succederà con i risultati di Conference League per le imminenti semifinali di andata…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: ANDATA SEMIFINALI

Ore 21:00 Fiorentina Basilea

Ore 21:00 West Ham Az Alkmaar











