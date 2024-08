RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: UN FERRAGOSTO RICCO DI CALCIO

Gli appassionati potranno godersi un Ferragosto ricchissimo di calcio oggi, giovedì 15 agosto 2024, grazie ai risultati Conference League per il ritorno del terzo turno preliminare, che sarà di conseguenza chiamato nelle prossime ore ad emettere tutti i suoi verdetti per definire chi avanzerà ai playoff delle prossime due settimane e chi invece sarà eliminato e di conseguenza terminerà qui la propria avventura stagionale nelle Coppe europee, dal momento che evidentemente dalla Uefa Conference League 2024-2025 non si può “retrocedere” ad un livello più basso, essendo la terza ultima Coppa europea.

Di certo seguiranno con un occhio particolare i risultati Conference League i tifosi della Fiorentina, perché la Viola sarà presente per il terzo anno consecutivo e dopo due finali vuole fare ancora tanta strada. Per il momento, i gigliati sanno che la strada della Fiorentina comincerà con la sfida nei playoff contro l’Ararat-Armenia oppure la Puskás Akadémia: l’ipotesi più credibile è certamente quella di affrontare i magiari, dal momento che hanno vinto per 0-1 all’andata in Armenia e di conseguenza sono grandi favoriti per chiudere i conti in casa.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: CHI ATTENDE I VERDETTI?

Sarà un Ferragosto d’attesa dei risultati Conference League anche per le altre squadre dei primi cinque campionati del ranking Uefa che entreranno in scena nei playoff. Il nome più illustre è evidente quello del Chelsea, che in realtà dovrà sfidare una perdente del terzo preliminare di Europa League, cioè chi avrà la peggio fra i portoghesi dello Sporting Braga e gli svizzeri del Servette – questo contribuisce a ricordarci che in estate le tre Coppe europee sono “vasi comunicanti”, ma attenzione perché dal via del tabellone principale non lo saranno più, con la riforma introdotta quest’anno.

Ecco allora che in realtà pure gli spagnoli del Betis Siviglia e i francesi del Lens attendono due sconfitte dai preliminari di Europa League, di conseguenza la situazione più simile a quella della Fiorentina è per i tedeschi dell’Heidenheim, i cui avversari arriveranno davvero dai risultati Conference League, essendo fra le 30 squadre che supereranno il terzo turno preliminare della più giovane e meno blasonata fra le competizioni per club “firmate” dalla Uefa.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, RITORNO 3° TURNO PRELIMINARE

Ore 18.00

Flora Tallinn Vikingur Reykjavik (1-1)

Pyunik Ordabasy (1-0)

Sabah St Patrick’s (0-1)

Legia Brondby (3-2)

Ore 18.30

Zira Osijek (1-1)

Ore 19.00

Hapoel Beer Sheva Mlada Boleslav (1-1)

Tromso Kilmarnock (2-2)

Brann St Mirren (1-1)

Pafos CSKA 1948 (1-2)

Djurgarden Ilves (1-1)

Cluj Maccabi Petah Tikva (1-0)

Banik Copenaghen (0-1)

Sheriff Olimpia Lubiana (0-3)

Ore 19.30

AEK Atene Noah (1-3)

Ore 19.45

Istanbul Basaksehir Iberia (1-0)

Ore 20.00

Vojvodina Maribor (1-2)

Drita Auda (0-1)

Zrinjski Botev Plovdiv (1-2)

Ore 20.30

Wisla Cracovia Spartak Trnava (1-3)

Gent Silkeborg (2-2)

Slask San Gallo (0-2)

Ore 21.00

Larne Balkani (1-0)

Decic HJK (0-1)

Puskas Akademia Ararat-Armenia (1-0)

Hajduk Spalato Ruzomberok (0-0)

Ore 21.15

Vitoria Guimaraes Zurigo (3-0)