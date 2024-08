DIRETTA INTER CHELSEA: AMICHEVOLE A LONDRA

La diretta Inter Chelsea sancirà la fine del pre-campionato per entrambe le formazioni. A Londra, domenica 11 agosto 2024 ore 16:00, ci sarà l’ultima sfida senza punti in palio sia per i nerazzurri di Inzaghi sia per i Blues di Maresca.

A livello di risultati, l’Inter è man mano peggiorata in questa fase di preparazione alla stagione. Dopo le tre vittorie di fila con Lugano, Pergolettese e Las Palmas, i meneghini hanno pareggiato all’ultimo minuto per 1-1 contro il Pisa e perso 2-0 a Monza con l’Al-Ittihad.

Calciomercato Napoli/ Il Chelsea molla Osimhen. Accordo per David Neres (6 agosto 2024)

D’altro caso anche il Chelsea non ha vissuto un precampionato all’altezza del nome. Una sola vittoria, quella contro il Club America, per il resto solo sconfitte (Celtic, Manchester City e Real Madrid) più il pareggio con il Wrexham.

In campionato invece l’Inter avrà la prima gara ufficiale al Marassi contro il Genoa, sabato 17 agosto alle ore 18:30 per poi chiudere il mese di agosto con il Lecce e l’Atalanta in casa. Per il Chelsea esordio contro il Manchester City il 18 settembre e con il Wolves il 25 dello stesso mese.

Calciomercato Juventus/ Piace Retegui. Lotta con il Milan per Armando Broja (3 luglio 2024)

INTER CHELSEA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per chi fosse interessato ad assistere all’amichevole tra Inter Chelsea dovrà assicurarsi di essere dotato di abbonamento a DAZN. Il servizio streaming, che detiene l’esclusiva su tutte le partite di Serie A, offrirà anche la sfida tra Inzaghi e Maresca.

La diretta tv non sarà disponibile, a meno che non siate forniti di ZONA DAZN su Sky. Altrimenti potete scaricare l’applicazione su tutti i dispositivi mobili come computer, telefono e tablet

INTER CHELSEA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ora ad analizzare le probabili formazioni Chelsea Inter. I Blues scenderanno in campo con il 4-2-3-1, tra i pali Jorgensen con capitan James, Badiashile, Colwill e Malo Gusto a chiudere il reparto arretrato. La mediana sarà formata da Fernandez e Lavia con la trequartista composta da Madueke, Nkunku e Sterling, obeittivo della Juventus. Unica punta Guiu.

Enzo Maresca nuovo allenatore Chelsea/ Dal Leicester ai Blues, contratto di 5 anni (28 maggio 2024)

L’Inter invece scenderà in campo con l’assetto tattico 3-5-2. In porta Sommer, pacchetto arretrato con Pavard, Acerbi e Bastoni. Sulle fasce ci saranno Dumfries e Dimarco mentre torna il centrocampo titolare dei sogni con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti Lautaro e Thuram sarà la coppia scelta da Inzaghi.

INTER CHELSEA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto riguardo le quote per le scommesse, l’Inter parte sfavorita a 2.62 contro i 2.05 pro Chelsea. Il pareggio è dato invece a quattro volte la posta in palio.

Complice anche la posta in palio assente, l’Over 2.5 è particolarmente basso a 1.40 rispetto alla quota 2.75 dell’Under, vale a dire dalle zero alle due reti. Segneranno entrambe le squadre? Il “Sì” a 1.35 altrimenti 2.80 relativo al No Gol.