Risultati Conference League/ Diretta gol live score ritorno ottavi (16 marzo)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: CHI VA AI QUARTI?

I risultati di Conference League ci faranno compagnia giovedì 16 marzo, come sempre a partire dalle ore 18:45 e con gli altri match che andranno in scena alle ore 21:00. Siamo arrivati al ritorno degli ottavi: Sivasspor Fiorentina e Az Alkmaar sono le partite che ci interessano maggiormente perché vedono coinvolte le nostre due rappresentanti, a caccia di un risultato importante perché sia la Fiorentina che la Lazio hanno la possibilità di arrivare in fondo alla competizione e magari anche sollevare il trofeo, che garantirebbe il pass per l’Europa League.

La Fiorentina però arriva dalla vittoria interna contro il Sivasspor, solo per 1-0 ma che comunque garantisce un vantaggio in vista della trasferta in terra turca; la Lazio invece deve rimontare una situazione negativa, perché allo stadio Olimpico si è fatta rimontare e ha perso contro l’Az Alkmaar, dunque ora in Olanda dovrà giocare una partita quasi perfetta per proseguire la corsa, sapendo anche che nel weekend ci sarà il derby e Maurizio Sarri lo ha già etichettato come più importante rispetto a questi risultati di Conference League. Staremo a vedere cosa succederà…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque pronti a vivere questi emozionanti risultati di Conference League. Tra le squadre che già all’andata hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti dobbiamo purtroppo annoverare anche l’Az Alkmaar, grazie appunto alla vittoria sulla Lazio ottenuta in trasferta; vero che non esiste più la regola che assegnava valore doppio ai gol segnati fuori casa, ma la Lazio dovrà comunque impegnarsi a fondo per provare a ribaltare il risultato della scorsa settimana e, come già detto, non è nemmeno così scontato che la politica biancoceleste sia quella di provarci al 110%.

È messo benissimo il West Ham che ha fatto il colpo sul campo dell’Aek Larnaca, ha due reti di vantaggio e dunque vede molto da vicino la qualificazione ai quarti, potendo redimere in Europa un percorso che invece in Premier League è pessimo, tanto che gli Hammers rischiano la retrocessione nel Championship. Poi, successo esterno anche per il Nizza nei confronti dello Sheriff Tiraspol: in questo caso però i francesi hanno una sola rete di margine su una squadra che ha già dimostrato di saper andare oltre i suoi limiti, non resta ora che scoprire cosa succederà con i risultati di Conference League perché tra poco saremo in campo…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: RITORNO OTTAVI

Ore 18:45 Djurgarden Lech Poznan (andata 0-2)

Ore 18:45 Sivasspor Fiorentina (andata 0-1)

Ore 18:45 Slovan Bratislava Basilea (andata 2-2)

Ore 21:00 Az Alkmaar Lazio (andata 2-1)

Ore 21:00 Nizza Sheriff (andata 1-0)

Ore 21:00 Villarreal Anderlecht (andata 1-1)

Ore 21:00 West Ham Aek Larnaca (andata 2-0)











