Risultati Conference League/ Diretta gol live score: Roma e Spurs (ritorno play off)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: OGGI IL RITORNO DEI PLAY OFF

Spazio ai risultati della Conference league oggi, giovedi 26 agosto 2021: questo pomeriggio si accenderanno i riflettori sulle sfide di ritorno dei play off e davvero non vediamo l’ora di conoscere i nomi di chi continuerà il cammino nella terza competizione europea per club e dunque accederà alla fase a gruppi, di cui pure domani avremo già il sorteggio. L’attesa dunque è grande oggi: parecchi big d’europa come Roma e Tottenham saranno chiamati a rispettare i pronostici e a strappare agilmente il pass per il prossimo turno, ma pure ci attendiamo grandi colpi di scena in campo. In ogni caso ricordiamo che i vincitori saranno chiamati a prendere parte domani alle ore 13.30 al sorteggio e che pure il primo turno della fase a gruppi comincerà già il prossimo 16 settembre. Ma ora non corriamo troppo avanti: andiamo dunque a vedere quali saranno gli incontri di ritorno per i play off, per i risultati della Conference League.

CRISTIANO RONALDO VIA DALLA JUVENTUS?/ Calciomercato news, incontro Mendes-bianconeri

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE 2021: I MATCH DI OGGI

Come è facile immaginare, in questo giovedi riservato ai risultati della Conference league 2021, per i match di ritorni dei play off, il programma è intensissimo. Calendario alla mano vediamo che subito si comincerà all ore 16.00 con la prima sfida tra Kairat Almaty e Fola, mentre già dalle ore 18.00 daremo il via a tre incontri, tra qui spicca quello tra Bodo/Glimt e Zalgiris, dall’esito apertissimo, visto il 2-2 occorso all’andata. Di fila saranno invece ben nove le partite che cominceranno alle ore 19.00 e qui saranno riflettori puntati all’Olimpico per l’incontro tra Roma e Trabzonspor, dove pure la squadra di Mourinho è avanti nella qualificazione con il 2-1 segnato all’andata in terra turca. Da programma poi alle ore 19.30 sarà tempo del match Maccabi Tel Aviv e i kazaki dello Shakhtar, mentre dalle ore 20.00 spazio a ben tre incontri: solo alle ore 20-15 si accederà Union Berlino-KuPS, con i tedeschi ormai quasi certi della qualificazione visto il 4-0 segnato giovedì scorso. A conclusione ecco alle ore 20.45 altre tre incontri, con anche Tottenham-Ferreira, dove gli Spurs dovranno cancellare il KO per 1-0 subito all’andata: a chiudere il quadro dei risultati di Conference league, l’incontro Partizan-Santa Clara alle ore 21.00.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TRABZONSPOR/ Quote: gli ex Gervinho e Bruno Peres

Ore 16:00 K. Almaty-Fola

Ore 18:00 Bodo/Glimt-Zalgiris

Ore 18:00 Lincoln-Riga FC

Ore 18:00 Zilina-Jablonec

Ore 19:00 Anorthosis-H. Beer Sheva

Ore 19:00 CSKA Sofia-Plzen

Ore 19:00 Elfsborg-Feyenoord

Ore 19:00 FC Copenhagen-Sivasspor

Ore 19:00 Hammarby-Basilea

Ore 19:00 M. Haifa-Neftci Baku

Ore 19:00 Roma-Trabzonspor

Ore 19:00 Rosenborg-Rennes

Ore 19:00 Vitesse-Anderlecht

Ore 19:30 M. Tel Aviv -Shakhtar K.

Ore 20:00 Gent-Rakow

Ore 20:00 Rijeka-PAOK

Ore 20:00 St. Johnstone-LASK

Ore 20:15 Union Berlino-KuPS

Ore 20:45 Aberdeen-Qarabag

Ore 20:45 Shamrock Rovers-Flora

Ore 20:45 Tottenham-Ferreira

Ore 21:00 Partizan-Santa Clara

LEGGI ANCHE:

PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER/ Diretta tv: Di Francesco punta su Montipò!

© RIPRODUZIONE RISERVATA