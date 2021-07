Risultati Copa America 2021/ Tabellone semifinali: chi lotterà per il titolo?

RSULTATI COPA AMERICA 2021: AL VIA LE SEMIFINALI!

Siamo ormai nel vivo dei risultati della Copa America 2021: con oggi martedì 6 luglio 2021 daremo il via alle semifinali del prestigioso torneo sudamericano, giugno alla sua 47^ edizione e davvero non vediamo l’ora di scoprire quali saranno le nazionali che a breve andranno a lottarsi il titolo finale. Chi dunque vedrà il proprio nome scritto nell’albo d’oro della Copa America? Fare previsioni è chiaramente azzardato, tenuto conto del valore e dello stato di forma delle 4 nazionali chiamate in campo per il tabellone delle semifinali: e poi il colpo di scena è sempre dietro l’angolo in appena 90 minuti di gioco. Andiamo dunque subito a vedere che ci riserva il tabellone della Copa America 2021 per la semifinali, tenuto ovviamente anche conto del fuso orario esistente tra Brasile (che ospita il torneo) e l’Italia. Calendario alla mano ecco che primo incontro sarà nella notte tra il 5 e il 6 luglio 2021: alle ore 1.00 italiane si disputerà la partita tra Brasile e Perù. Secondo incontro messo in programma per la notte tra il 6 e il 7 luglio 2021 e per la precisione previsto alle ore 3.00 del mattino italiano, tra Argentina e Colombia.

RISULTATI COPA AMERICA 2021: IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI

Impazienti di dare il via alle sfide e dunque conoscere i risultati della Copa America 2021 per le semifinali di questa magnifica edizione numero 47, ci pare però necessario prima dare un maggior contesto alle sfide che ci attenderanno. Cominciamo dunque dal primo incontro tra Brasile e Perù, match che pure vede i verdeoro, padroni di casa gran favoriti: la squadra di Tite ha chiuso da prima la fase a gironi e ai quarti di finale ha avito agilmente ragione del Cile. Contro i brasiliani il Perù di Lapadula, che terminato da seconda il gruppo B, nel turno successivi è riuscito a passare il Paraguay ma solo ai calci di rigore: pure i Los Incas non sono affatto sfavoriti d’obbligo.

Per la seconda semifinale tra Argentina e Colombia, è certo l’Albiceleste di Messi e compagni la favorita sulla carta, ma anche questa potrebbe essere match a sorpresa. La selezione di Scaloni ha chiuso da prima e a bottino pieno la fase a gironi, mentre durante i quarti non ha avuto problemi a regolare con un chiaro 3-0 l’Ecuador. La Colombia invece ha strappato al pelo la qualificazione alla fase finale, finendo per terza nel girone B, e ai quarti di Copa America 2021 sono stati solo i calci di rigore a premiare i Cafeteros. Pure la selezione di Rueda non è rivale da sottovalutare: ci attendono gran colpi di scena!.

RISULTATI COPA AMERICA 2021

Martedi 6 luglio

Ore 1.00 Perù-Brasile

Mercoledi 7 luglio

Ore 3.00 Argentina-Colombia



