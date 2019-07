Risultati Coppa d’Africa 2019/ Classifiche, diretta gol live gruppi E, F (2 luglio)

Per i risultati di Coppa d’Africa 2019 vivremo martedì 2 luglio l’ultima giornata della prima fase: in campo dunque i gironi E ed F che, come nei giorni precedenti, affronteranno le sfide in contemporanea (all’interno del singolo gruppo) per garantire la regolarità della corsa verso la qualificazione agli ottavi di finale. Si parte con le due sfide del gruppo F che saranno Benin Camerun e Guinea Bissau Ghana, in programma alle ore 18:00 (il fuso orario egiziano coincide con il nostro); nel gruppo E le due gare scattano invece alle ore 21:00 e si tratta di Mauritania Tunisia e Angola Mali. Avremo dunque in campo alcune big ma anche outsider e rivelazioni che potrebbero dire la loro; vedremo con i risultati di Coppa d’Africa 2019 del 2 luglio in che modo verrà completato il tabellone degli ottavi di finale, per un torneo che è ancora tutto da vivere e che ha già regalato parecchie sorprese.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019: TERMINA IL PRIMO TURNO

Con i risultati di Coppa d’Africa 2019 dunque si completa il primo turno di un torneo sempre molto interessante, che quest’anno ha aperto alla novità estiva; anche per questo forse le partite non sono ricche di gol e occasioni, ma di sicuro ci stiamo divertendo. Ad un passo dalla qualificazione agli ottavi ci sono Mali e Camerun, che non sono a punteggio pieno ma hanno ottenuto una vittoria e un pareggio, con 4 punti sono praticamente certe di continuare la loro corsa e soprattutto hanno partite sulla carta abbordabili. Rischiano invece di rimanere fuori il Ghana e la Tunisia: sarebbe un risultato certamente a sorpresa anche considerando che agli ottavi vanno le quattro migliori terze, ma queste due squadre nei loro primi impegni non sono riuscite a esprimere valori superiori alle avversarie. Vedremo allora se arriveranno grosse sorprese o se il quadro della fase ad eliminazione diretta sarà sostanzialmente quello atteso: si tratta di aspettare qualche ora e poi lasciare la parola ai due stadi (Suez e Ismaila) nei quali le quattro partite avranno vita per un’altra grande giornata dedicata alla Coppa d’Africa 2019.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019

GRUPPO E

ore 21:00 Mauritania Tunisia

ore 21:00 Angola Mali

CLASSIFICA: Mali 4, Tunisia 2, Angola 2, Mauritania 1

GRUPPO F

ore 18:00 Benin Camerun

ore 18:00 Guinea Bissau Ghana

CLASSIFICA: Camerun 4, Benin 2, Ghana 2, Guinea Bissau 1



