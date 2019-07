Risultati Coppa d’Africa 2019/ Diretta gol live score delle partite (Semifinali)

Domenica 14 luglio la Coppa d’Africa 2019 torna protagonista con il tabellone delle semifinali: oggi quindi conosceremo il nome delle finaliste per le medaglia d’oro in questa emozionante edizione in terra egiziana della manifestazione continentale e chi invece dovrà accontentarsi di combattere per il bronzo. C’è quindi grande attesa intorno ai risultati della Coppa d’Africa 2019 di questa sera anche perché le formazioni chiamate in causa quest’oggi sono di primo livello e pure vantando una solida tradizione nelle manifestazioni mondiali oltre che proprio in Coppa d’Africa: ci attendono di certo dei match davvero divertenti. Andiamo quindi subito a vedere che cosa ci riserverà il programma degli incontri e quindi i risultati della Coppa d’Africa 2019 di questa domenica 14 luglio. Il primo fischio d’inizio infatti lo udiremo alle ore 18,00 quando tra le mura dello Stadio del 30 giugno di il Cairo avrà inizio il match tra Senegal e Tunisia. La seconda semifinale invece avrà inizio solo alle ore 21,00 e sempre a Il Cairo ma allo Stadio Internazionale avrà luogo la partita tra Algeria e Nigeria.

RISULTATI COPPA AFRICA 2019 IL CONTESTO

In attesa quindi di conoscere quali saranno i risultati della Coppa d’Africa 2019 di quest’oggi e quindi il nome delle finaliste per la medaglia d’oro nella competizione, facciamo un passo indietro e andiamo a vedere come le nazionali oggi protagoniste sono arrivate fin qui. Partendo quindi dal Senegal, prima squadra in campo con la Tunisia, ricordiamo infatti che i leoni hanno chiuso solo col secondo gradino il proprio gruppo, ma nel tabellone finale si erano riscattati battendo sia Uganda e poi il Benin ai quarti di finale. Percorso simile per i loro rivali, ovvero le aquile che pure dal secondo gradino del gruppo E: i tunisini poi però ebbero la meglio su Ghana e pure sulla sorpresa del torneo continentale, ovvero il Madagascar, sconfitto per 3-0. Per la seconda semifinale Algeria Nigeria, ricordiamo che le volpi avevano da chiuso da leader del girone C la prima fase della Coppa d’Africa e nel tabellone finale ebbero la meglio su Guinea e pure Costa d’Avorio, battuta ai rigori. Per le Super Aquile invece il tabellone del torneo ci ricorda del secondo posto nel girone B, ma poi anche della bella e sofferta vittoria per 3-2 sui campioni del Camerun e il successo contro il Sudafrica ai quarti.

RISULTATI COPPA AFRICA 2019

Ore 18,00 Senegal-Tunisia

Ore 21,00 Algeria-Nigeria



