Risultati Coppa d’Africa 2019/ Diretta gol live score: gli ultimi ottavi

Il lunedì della Coppa d’Africa 2019 ci fornirà due risultati, relativi alle ultime due partite degli ottavi di finale del massimo torneo di calcio africano che in Egitto completerà nelle prossime ore il primo turno della sua fase ad eliminazione diretta. Ecco quindi che occorre subito andare a vedere del dettaglio quali saranno i match che ci daranno oggi, lunedì 8 luglio 2019, nuovi risultati Coppa d’Africa 2019 per completare gli ottavi della competizione che proprio da questa edizione è passata a 24 squadre (dunque è la prima volta che la Coppa d’Africa prevede anche gli ottavi). Alle ore 18.00 si comincerà con Mali Costa d’Avorio a Suez, mentre alle ore 21.00 l’appuntamento è con Ghana Tunisia, partita in programma ad Ismailia. Naturalmente i pareggi non sono più consentiti: in caso di parità al triplice fischio finale, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente pure con i calci di rigore.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019: NEI GIORNI SCORSI

In attesa quindi di scoprire quali saranno i prossimi risultati della Coppa d’Africa 2019, possiamo fare una panoramica sui primi sei ottavi di finale, giocati fra venerdì e ieri. Le sorprese di certo non sono mancate, a cominciare dall’eliminazione del Marocco per mano del Benin, risultato inatteso sia per la storia sia per il cammino delle due Nazionali nella fase a gironi di questa Coppa d’Africa. Il vero flop però è stato quello dell’Egitto padrone di casa, che dopo avere vinto tre partite su tre nel girone è caduto per mano di un Sudafrica che aveva convinto molto poco prima di mettere a segno sabato il colpaccio che ha distrutto le ambizioni dei Faraoni. Non ha deluso invece l’Algeria (altra squadra a punteggio pieno nel suo girone) e tra i grandi nomi del calcio africano avanzano pure Senegal e Nigeria, quest’ultima vittoriosa nell’ottavo più blasonato, quello contro il Camerun. Infine, citazione d’obbligo per la favola Madagascar, che alla sua prima partecipazione di sempre accede ai quarti, avendo eliminato ieri ai rigori il Congo.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019

Ore 18.00 Mali Costa d’Avorio

Ore 21.00 Ghana Tunisia



© RIPRODUZIONE RISERVATA