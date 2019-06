Risultati Coppa d’Africa 2019/ Diretta gol live score, gruppi C-D (oggi 23 giugno)

Nuova giornata dedicata ai risultati della Coppa d’Africa 2019: oggi domenica 23 giugno infatti si accenderanno altri tre incontri che siamo impazienti di vivere: il programma del primo turno della fase a gironi però non è ancora terminato, per cui non abbiamo ancora un quadro completo per tutte le nazioni partecipanti alla Coppa. In ogni caso le partite previste quest’oggi sono da tenere particolarmente d’occhio: in campo infatti vi saranno alcune tra le grandi favorite al trionfo in questa edizione della Coppa d’Africa 2019 e pure parecchie sorprese del torneo continentale. Segnaliamo infatti che già alle ore 16,30 italiane a Il Cairo si accenderà la prima partita per il girone D tra Marocco e Namibia, dove I Leoni dell’Atlante promettono magie nella sfida di esordio. il secondo appuntamento della giornata odierna per i risultati della Coppa d’Africa 2019 sarà poi alle ore 19,00 con la partita tra Senegal e Tanzania prevista tra le mura del 30 June Stadium di Il Cairo per il girone C. Ciliegina sulla torta sarà l’altro incontro per il girone C previsto tra Algeria e Kenya sempre a Il Cairo ma con fischio d’inizio previsto per le ore 22,00 italiane.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019: IL CONTESTO E LE BIG

In attesa di poter dare la parola al campo per i primi risultati della Coppa d’Africa 2019 attesi quest’oggi, non possiamo non fare un passo indietro e andare a ricordare come le 6 nazionali oggi protagoniste sono riuscite a strappare il pass per la manifestazione continentale, organizzata in Egitto e in via eccezionale in estate. Ecco quindi che il Marocco ha trovato accesso al tabellone in maniera ben agile risultando primo nel girone B del torneo di qualificazione davanti a Camerun, (campioni in carica), Malawi e Comore. Percorso appena più complicato per l’avversaria Namibia, che pure non prendeva parte alla manifestazione dal 2008: i guerrieri però sono riusciti a piazzarsi secondi nel proprio gruppo di qualificazione dietro a Guinea. Per Senegal e Tanzania ricordiamo quindi che i primi sono arrivati primi del girone A di qualificazione (davanti a Madagascar, Guinea Equatoriale e Sudan), mentre i secondi sono riusciti a battere Lesotho e Capo Verde ma non l’Uganda. Per Algeria-Kenya va quindi segnalato che le volpi non hanno avuto alcun problema a trovare il pass nel girone D davanti a Benin, Gambia e Togo, mentre i secondi hanno fatto fatica alle spalle del Ghana nel gruppo F.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019

Ore 16,30 Marocco-Namibia

Ore 19,00 Senegal-Tanzania

Ore 22,00 Algeria-Kenya



