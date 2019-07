Risultati Coppa d’Africa 2019/ Diretta gol live score ottavi (oggi 7 luglio)

La domenica della Coppa d’Africa 2019 ci fornirà due risultati, relativi ad altre due partite degli ottavi di finale del massimo torneo di calcio africano che in Egitto è ormai abbondantemente entrato nella sua fase ad eliminazione diretta. Ecco quindi che occorre subito andare a vedere del dettaglio quali saranno i match che ci daranno oggi, domenica 7 luglio 2019, nuovi risultati Coppa d’Africa 2019 per il primo turno ad eliminazione diretta della competizione che proprio da questa edizione è passata a 24 squadre (dunque è la prima volta che la Coppa d’Africa prevede anche gli ottavi). Alle ore 18.00 si comincerà con Madagascar DR Congo ad Alessandria d’Egitto, mentre alle ore 21.00 l’appuntamento è con Algeria Guinea, partita in programma nella capitale Il Cairo. Naturalmente i pareggi non sono più consentiti: in caso di parità al triplice fischio finale, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente pure con i calci di rigore.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019: LA PROTAGONISTA A SORPRESA

In attesa quindi di scoprire quali saranno i prossimi risultati della Coppa d’Africa 2019, possiamo spendere qualche parola in più sulla squadra che fino a questo momento è stata la rivelazione del massimo torneo del Continente Nero. Parliamo naturalmente del Madagascar, che mai prima d’ora aveva partecipato alla fase finale di una Coppa d’Africa e di conseguenza ha tratto evidente beneficio dall’allargamento della fase finale a 24 squadre. Se però qualcuno pensava che si sarebbe trattato di una partecipazione da semplice comparsa, si sbagliava di grosso: il Madagascar infatti ha vinto il proprio girone con un bilancio di due vittorie e un pareggio, con la perla del successo contro una storica big quale la Nigeria. Il pareggio invece era arrivato nella prima giornata contro la Guinea, che curiosamente oggi ritroviamo in campo nello stesso giorno, impegnata in prima serata nel difficile incontro con l’Algeria.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019

Ore 18.00 Madagascar DR Congo

Ore 21.00 Algeria Guinea



