Risultati Coppa d’Africa 2021/ Diretta gol live score, 1^ giornata gruppi B, C

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: GRUPPI B E C!

Dopo l’inaugurazione, i risultati di Coppa d’Africa 2021 entrano nel vivo e per lunedì 10 gennaio ci presentano quattro partite: si gioca infatti la prima giornata nei gruppi B e C, il programma dice che, rispettivamente, vivremo Senegal Zimbabwe (ore 14:00) e Guinea Malawi (ore 17:00) e Marocco Ghana (ore 17:00) e Comore Gabon (ore 20:00). Una giornata interessante: possiamo dire infatti che siano presenti in campo tre nazionali che fanno parte della prima fascia di Coppa d’Africa 2021, ovvero le candidate alla vittoria finale.

Chiaramente poi bisogna distinguere, e dire che magari il Marocco parte leggermente indietro e il Ghana negli anni recenti, pur avendo squadroni, ha sempre deluso le aspettative; ancor peggio ha forse fatto il Senegal, che due anni fa ha comunque raggiunto la finale e dunque merita di avere i favori del pronostico. Avremo poi un’esordiente assoluta nelle Isole Comore, due nazionali “minori” con poche partecipazioni e il Gabon che potrebbe stupire come già accaduto; presentiamo dunque meglio i risultati di Coppa d’Africa 2021…

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel presentare i risultati di Coppa d’Africa 2021 abbiamo parlato del Marocco, una nazionale che questo torneo lo ha vinto soltanto nel 1976 e che, dopo essere arrivato secondo nel 2004, non ha più centrato nemmeno una qualificazione in semifinale, fermandosi ai quarti quattro anni fa e agli ottavi nell’ultima edizione disputata. Il Senegal addirittura la Coppa d’Africa non l’ha mai vinta, raggiungendo due volte la finale tra cui appunto quella persa contro l’Algeria nel 2019.

Per quanto riguarda il Ghana, le Black Stars attendono di rivincere la Coppa d’Africa da ormai 40 anni, hanno perso le finali del 2010 e 2015 e in generale nel terzo millennio hanno fatto bene, non riuscendo però a fare quel passo decisivo pur potendo contare su tantissimi calciatori che, prima di altri del Continente Nero, sono emigrati in Europa andando a vestire anche le maglie delle big. Ora si tratta di scoprire cosa succederà in queste partite; Marocco Ghana potrebbe già essere uno spareggio per il primo posto, ma la nazionale che dovesse perdere dovrà anche stare attenta a non rischiare una clamorosa eliminazione…

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021

GRUPPO B

Ore 14:00 Senegal Zimbabwe

Ore 17:00 Guinea Malawi

CLASSIFICA: Guinea 0, Malawi 0, Senegal 0, Zimbabwe 0

GRUPPO C

Ore 17:00 Marocco Ghana

Ore 20:00 Comore Gabon

CLASSIFICA: Comore 0, Gabon 0, Ghana 0, Marocco 0



