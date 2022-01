Risultati Coppa d’Africa 2021/ Diretta gol live score, 2^ giornata gruppo A

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: INIZIA LA 2^ GIORNATA!

Per i risultati di Coppa d’Africa 2021, giovedì 13 gennaio, inizia la 2^ giornata: Camerun Etiopia alle ore 17:00, Capo Verde Burkina Faso alle ore 20:00 sono le due partite che si giocano per il gruppo A, entrambe al Paul Biya di Yaoundé che ha già ospitato il primo turno e che sarà teatro anche del prossimo impegno dei padroni di casa (l’ultimo match, essendo in contemporanea, sarà invece a Bafoussam). L’incrocio del calendario ci dice che già oggi potremmo avere le prime due squadre qualificate agli ottavi: si tratterebbe naturalmente di Camerun e Capo Verde, qualora dovessero vincere i loro rispettivi impegni.

Se così fosse, Etiopia e Burkina Faso non sarebbero aritmeticamente eliminate: potrebbero ancora sperare nel terzo posto attraverso uno dei quattro posti riservati alle migliori terze, ma chiaramente avrebbero bisogno di vincere nella sfida diretta e sperare che altri risultati siano favorevoli. Dunque, staremo a vedere quello che succederà oggi nei risultati di Coppa d’Africa 2021 per il gruppo A; come sempre i riflettori saranno puntati sul Camerun padrone di casa, ma anche le altre nazionali meritano attenzione perché potrebbero ancora stupire…

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque vedremo cosa accadrà nei risultati di Coppa d’Africa 2021: il Camerun all’esordio ha rispettato il pronostico e ha battuto il Burkina Faso, rimontando con una doppietta di Aboubakar. Una vittoria che ha spinto i Leoni Indomabili al primo posto nella classifica del gruppo A, insieme a Capo Verde ma con un gol segnato in più che al momento fa la differenza a favore dei padroni di casa. Per quanto riguarda gli Squali Blu, è stato Júlio Tavares a realizzare la vittoria contro l’Etiopia, sfruttando il recupero del primo tempo: un successo importante perché come sappiamo il Camerun resta favorito per vincere il girone e qualificarsi agli ottavi.

Capo Verde invece già oggi potrebbe ottenere il successo che varrebbe il passaggio del turno, o comunque mantenere il vantaggio in vista dell’ultima partita che inevitabilmente sarà la più difficile, perché appunto si incrocerà il Camerun. Tra poco dunque saremo in campo per la prima partita che ci fornirà il quadro dei risultati di Coppa d’Africa 2021 per questo intenso giovedì, non resta che aspettare per scoprire se i Leoni Indomabili presteranno nuovamente fede al pronostico ottenendo la loro seconda vittoria nel gruppo A…

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: GRUPPO A

Ore 17:00 Camerun Etiopia

Ore 20:00 Capo Verde Burkina Faso

CLASSIFICA: Camerun 3, Capo Verde 3, Burkina Faso 0, Etiopia 0



