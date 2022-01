Risultati Coppa d’Africa 2021/ Diretta gol live score, 3^ giornata gironi E, F

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: FINISCE LA FASE A GIRONI!

Le quattro partite che, giovedì 20 gennaio, ci forniranno il quadro dei risultati di Coppa d’Africa 2021 sono quelle che chiuderanno il primo turno della competizione: alle ore 17:00 sarà protagonista il girone E con Costa d’Avorio Algeria e Sierra Leone Guinea Equatoriale, mentre alle ore 20:00 avremo la terza e ultima giornata del gruppo F con Gambia Tunisia e Mali Mauritania, naturalmente con le partite del girone in contemporanea, come da tradizione, per garantirne la regolarità.

Diciamo subito che la situazione per quanto riguarda i risultati di Coppa d’Africa 2021 di questa sera è tutta in divenire: non c’è ancora una singola nazionale che abbia già strappato il pass per gli ottavi, anche se almeno tre di loro ci sono molto vicine questo sarà un doppio turno assolutamente interessante, perché anche un gol su un campo potrebbe cambiare del tutto la situazione. Ora dunque tuffiamoci nell’atmosfera dei risultati di Coppa d’Africa 2021 con le ultime partite del primo turno…

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Coppa d’Africa 2021 sono dunque in arrivo: chi si qualificherà agli ottavi del torneo? Nel gruppo E sono vicine in due, vale a dire la Costa d’Avorio che è prima con 4 punti, e che anche in caso di sconfitta potrebbe prendersi una delle migliori terze posizioni, e poi la Guinea Equatoriale perché, giocando contro la Sierra Leone, sarebbe aritmeticamente certa del pass con un successo, e ha un turno favorevole. Rischiano dunque i campioni in carica: l’Algeria per il momento ha deluso le aspettative e, per quanto mostrato, non meriterebbe di avanzare pur se ovviamente può ancora farlo.

Nel gruppo F attenzione alla favola Gambia, esordiente assoluta ma con tanta qualità e ancora imbattuta: gli Scorpioni però affrontano una Tunisia che resta superiore e dunque potrebbero ritrovarsi al quarto posto, dall’altra parte infatti il Mali se la vede con una Mauritania che è già aritmeticamente eliminata e che ha ben poco da chiedere ai risultati di Coppa d’Africa 2021, una competizione in cui non è ancora riuscita a segnare. Tra poco le prime due partite prenderanno il via, non resta dunque che scoprire come andranno le cose sui campi e chi volerà agli ottavi…

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021

GRUPPO E

Ore 17:00 Costa d’Avorio Algeria

Ore 17:00 Sierra Leone Guinea Equatoriale

CLASSIFICA: Costa d’Avorio 4, Guinea Equatoriale 3, Sierra Leone 2, Algeria 1

GRUPPO F

Ore 20:00 Gambia Tunisia

Ore 20:00 Mali Mauritania

CLASSIFICA: Gambia 4, Mali 4, Tunisia 3, Mauritania 0



