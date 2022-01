Risultati Coppa d’Africa 2021/ Diretta gol live score, 3^ giornata gruppo D

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: SI CONCLUDE IL GRUPPO D!

I risultati di Coppa d’Africa 2021 per mercoledì 19 gennaio sono quelli che concluderanno il gruppo D: come sappiamo l’ultima giornata di ciascun girone prevede che le due partite si giochino in contemporanea, dunque Egitto Sudan e Guinea Bissau Nigeria andranno in scena entrambe alle ore 20:00, questo per evitare che possano essere fatti dei calcoli circa le possibilità di qualificazione o un “accomodamento” di incroci negli ottavi di finale. Ad ogni modo, diciamolo subito: non sembra essere il caso del gruppo D.

Infatti, come abbiamo appreso dai risultati di Coppa d’Africa 2021 dei turni precedenti, la Nigeria è già sicura del primo posto nel girone mentre l’Egitto, che pure potrebbe qualificarsi anche perdendo, non vuole naturalmente rischiare alcunchè e punta a blindare il secondo posto in un match assolutamente abbordabile come quello contro il Sudan, che come la Guinea Bissau potrebbe ancora volare agli ottavi ma non può che vincere. Tra poco si gioca, non resta allora che introdurre la serata dedicata ai risultati di Coppa d’Africa 2021…

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo vicini al mercoledì dedicato ai risultati di Coppa d’Africa 2021. Che la Nigeria abbia già vinto il gruppo D era sostanzialmente nelle previsioni: le Aquile incrociavano un’altra grande nazionale come l’Egitto, ma almeno sulla carta si poteva pensare che fossero superiori e lo hanno dimostrato vincendo la sfida diretta, quella che ora fa la differenza e impedisce ai Faraoni di prendersi il primato. Egitto che comunque sarebbe secondo anche pareggiando, e con vittoria del Sudan (proprio per il confronto con i Falchi, vinto grazie al gol di Salah).

Come detto però la nazionale di Carlos Queiroz non può permettersi di fare calcoli e comunque non potrebbe migliorare la sua posizione con un altro risultato. Guinea Bissau e Sudan sulla carta possono giocarsi il terzo posto e sperare, ma dovrebbero vincere partite non semplici; se non altro il Licaone può contare su una Nigeria che si deve preservare per gli ottavi e potrebbe affrontare la partita di questa sera con le seconde linee, dunque attenzione perché la sorpresa dopo tutto potrebbe anche arrivare…

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: GRUPPO D

Ore 20:00 Egitto Sudan

Ore 20:00 Guinea Bissau Nigeria

CLASSIFICA: Nigeria 6, Egitto 3, Guinea Bissau 1, Sudan 1



