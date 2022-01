Risultati Coppa d’Africa 2021/ Diretta gol live score, oggi 14 gennaio

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: LE PARTITE DI OGGI!

I risultati Coppa d’Africa 2021 saranno grandi protagonisti oggi, venerdì 14 gennaio 2022, perché nelle prossime ore saranno in programma la bellezza di quattro partite, che saranno valide per la seconda giornata dei gironi B e C, che potrebbero già emettere alcuni verdetti, dal momento che passano il turno le prime due classificate di ogni gruppo più le quattro migliori terze – quindi ad esempio chi vincesse entrambe le prime due partite potrà già considerarsi qualificato per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2021, in corso in Camerun e slittata all’anno successivo.

Per quanto riguarda il girone B, oggi i risultati Coppa d’Africa 2021 ci riserveranno alle ore 14.00 Senegal Guinea e alle ore 17.00 Malawi Zimbabwe, entrambe in programma presso il Kouekong Stadium di Bafoussam. Il girone C invece avrà come palcoscenico lo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé e nelle prossime ore ci proporrà le seguenti due partite: fischio d’inizio alle ore 17.00 per Marocco Comore, mentre alle ore 20.00 andrà in scena Gabon Ghana.

Abbiamo visto dunque che cosa ci attenderà oggi per quanto riguarda i risultati Coppa d’Africa 2021, possiamo aggiungere che nel girone B la partita di cartello sarà sicuramente Senegal Guinea, dal momento che si affronteranno le due squadre a quota 3 punti in classifica dopo aver vinto al debutto, pur con il minimo scarto e il Senegal solamente in extremis, mentre Malawi Zimbabwe potrebbe già avere il sapore dell’ultima spiaggia.

Situazione di partenza simile nel girone C, perché anche qui abbiamo due squadre a quota 3 punti in classifica, che sono Gabon e Marocco – con i nordafricani che hanno vinto il big-match della prima giornata contro il Ghana. Tuttavia in questo gruppo non ci sarà lo scontro diretto al vertice, quindi Gabon e Marocco potrebbero avere entrambe la possibilità di proseguire a braccetto, mentre per le Comore e soprattutto il Ghana sarà fondamentale schiodarsi da quota zero.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021

GIRONE B

ore 14.00 Senegal Guinea

ore 17.00 Malawi Zimbabwe

CLASSIFICA: Guinea, Senegal 3; Malawi, Zimbabwe 0.

GIRONE C

ore 17.00 Marocco Comore

ore 20.00 Gabon Ghana

CLASSIFICA: Gabon, Marocco 3; Comore, Ghana 0.



