RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021/ La Tunisia non può sbagliare, diretta gol live score

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: LA TUNISIA

Abbiamo già detto che la Tunisia non può sbagliare oggi e sarà di conseguenza una Nazionale fra le più attese nel ricco programma dei risultati Coppa d’Africa 2021 che ci attende in questa domenica che chiude la seconda giornata dei gruppi. Infatti nella prima giornata del girone F era arrivata la sconfitta contro il Mali, siglata dal gol su calcio di rigore di Ibrahima Koné al minuto 48, che naturalmente mette ora la Tunisia in difficoltà. Nulla di compromesso, anche perché passano agli ottavi di finale della Coppa d’Africa pure le quattro migliori terze su sei giorni, ma è chiaro che adesso la Tunisia abbia un margine d’errore molto ridotto.

Ricordiamo che la Tunisia ha un posto molto importante nella storia del calcio africano, con ben cinque partecipazioni alla fase finale di un Mondiale a partire dallo storico nono posto del 1978, mentre in Coppa d’Africa il momento più felice fu la vittoria nell’edizione casalinga del 2004, alla quale aggiungere il secondo posto nel 1965 e nel 1996, il terzo posto nel 1962 e tre quarti posti nel 1978, 2000 e 2019. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COPPA D’AFRICA 2021: SI COMINCIA CON GAMBIA MALI!

I risultati Coppa d’Africa 2021 saranno grandi protagonisti oggi, domenica 16 gennaio 2022, perché nelle prossime ore saranno in programma la bellezza di quattro partite, che saranno valide per la seconda giornata dei gironi E e F, gli ultimi due che ancora mancano all’appello per chiudere anche questa fase dei gironi. Come avevamo già osservato nei giorni scorsi, le partite di oggi potrebbero già emettere alcuni verdetti, dal momento che passano il turno le prime due classificate di ogni gruppo più le quattro migliori terze – quindi ad esempio chi vincesse entrambe le prime due partite potrà già considerarsi qualificato per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2021, in corso in Camerun e slittata all’anno successivo come successe pure agli Europei poi vinti dall’Italia.

Per quanto riguarda il girone E, oggi i risultati Coppa d’Africa 2021 ci riserveranno alle ore 17.00 Costa d’Avorio Sierra Leone e alle ore 20.00 Algeria Guinea Equatoriale, entrambe in programma presso il Japoma Stadium di Douala. Il girone F invece avrà come palcoscenico il Limbe Stadium della omonima città e nelle prossime ore ci proporrà le seguenti due partite: fischio d’inizio alle ore 14.00 per Gambia Mali, mentre alle ore 17.00 andrà in scena Tunisia Mauritania.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: LE PARTITE DI OGGI

Abbiamo visto dunque che cosa ci attenderà oggi per quanto riguarda i risultati Coppa d’Africa 2021, possiamo aggiungere che nel girone E l’occasione per chiudere subito i conti è per la Costa d’Avorio, che nella prima giornata ha avuto come prevedibile la meglio sulla Guinea Equatoriale e oggi cerca il bis contro la Sierra Leone per avanzare subito agli ottavi, mentre la detentrice Algeria dopo il mezzo passo falso del debutto è favorita con la Guinea Equatoriale per rimettersi in linea con le aspettative.

Nel girone F invece abbiamo due squadre a quota 3 punti in classifica, che sono Gambia e Mali – con i secondi che hanno saputo sconfiggere la Tunisia, mentre il Gambia mercoledì ha avuto la meglio sulla Mauritania. Oggi ci sarà lo scontro diretto al vertice, chi riuscisse a vincere andrebbe subito agli ottavi ma tutto sommato anche un pareggio potrebbe andare bene ad entrambe, mentre Tunisia Mauritania è già una partita da non sbagliare più, soprattutto per le Aquile di Cartagine, un cui flop ai gironi sarebbe davvero clamoroso.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021

GIRONE E

ore 17.00 Costa d’Avorio Sierra Leone

ore 20.00 Algeria Guinea Equatoriale

CLASSIFICA: Costa d’Avorio 3; Algeria, Sierra Leone 1; Guinea Equatoriale 0.

GIRONE F

ore 14.00 Gambia Mali

ore 17.00 Tunisia Mauritania

CLASSIFICA: Gambia, Mali 3; Mauritania, Tunisia 0.



