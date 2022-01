RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021/ Diretta gol: si scende in campo! Live score

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: SI COMINCIA

Con Guinea Gambia prende il via il primo dei due ottavi per i risultati di Coppa d’Africa 2021: degli Scorpioni abbiamo parlato, e oggi dovranno stare attenti agli Elefanti Nazionali che già due anni fa erano arrivati al tabellone ad eliminazione diretta, cosa che avevano fatto anche nel 2015 e tre volte consecutivamente tra il 2004 e il 2008, raggiungendo i quarti – ma all’epoca gli ottavi non esistevano, dunque di fatto il cammino è stato lo stesso che nel 2019. La Guinea ha avuto il momento di maggior splendore nel 1976, quando giunse seconda alle spalle del Marocco pareggiando la partita decisiva (il titolo veniva assegnato con un girone all’italiana), quello più basso senza dubbio nel 2002, con la squalifica a causa dell’incapacità nel nominare i nuovi funzionari della federazione.

Oggi la Guinea si presenta all’ottavo contro il Gambia sapendo di poter tornare ai quarti, e allora non resta che vedere come andranno le cose sul terreno di gioco: a tale proposito noi siamo davvero pronti a metterci comodi e lasciare che a parlare siano le nazionali protagoniste di questa prima partita, finalmente è tutto pronto e quindi per i risultati di Coppa d’Africa 2021 si può iniziare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

LE DEBUTTANTI

Come abbiamo visto nel presentare i risultati di Coppa d’Africa 2021, i due ottavi del lunedì ci presenteranno due nazionali all’esordio assoluto nella fase finale di questa competizione. A fare meglio è stato il Gambia, nel quale figurano alcuni volti noti che giocano nel nostro campionato: gli Scorpioni hanno aperto la loro Coppa d’Africa 2021 battendo di misura la Mauritania, poi sono riusciti a pareggiare contro il Mali – nazionale sulla carta superiore, anche per i trascorsi recenti – e infine hanno clamorosamente battuto la Tunisia, sancendone l’eliminazione, grazie al gol messo a segno Ablie Jallow (già decisivo all’esordio) e dopo che le Aquile di Cartagine avevano sbagliato un rigore.

Per le Isole Comore invece una vera e propria favola: due sconfitte contro Gabon e Marocco, nessun gol segnato e un’eliminazione che sembrava decisa. Poi, clamorosamente, il grande colpo: un 3-2 al Ghana con la doppietta di Ahmed Ogni a battere le Black Stars. Tuttavia, la qualificazione agli ottavi non sarebbe arrivata se la Sierra Leone non avesse perso contro la Guinea Equatoriale, vedendosi negare dal Var un rigore che era stato inizialmente assegnato. Insomma, episodi che hanno determinato la clamorosa qualificazione delle Comore agli ottavi di Coppa d’Africa 2021, proseguendo la favola… (agg. di Claudio Franceschini)

ALTRI DUE OTTAVI!

I risultati di Coppa d’Africa 2021 che ci forniranno altri due ottavi di finale tornano a farci compagnia lunedì 24 gennaio: vivremo oggi Guinea Gambia (alle ore 17:00) e Camerun Comore, alle ore 20:00. Due partite diverse: nella prima abbiamo una nazionale che è all’esordio assoluto nella fase finale di Coppa d’Africa, ma che ha comunque dimostrato le sue qualità soprattutto sul piano del gioco, arrivando imbattuta all’appuntamento con gli ottavi e ora avendo un incrocio tutto sommato abbordabile.

Nell’altra partita invece ci sono i padroni di casa, una delle grandi favorite per vincere il titolo: i Leoni Indomabili chiaramente hanno un largo vantaggio nel pronostico di oggi, ma dovranno stare attenti a una straordinaria rivelazione (anch’essa all’esordio) che nel girone ha già fatto fuori una big e dunque ha tutte le intenzioni di ripetersi. Non ci resta che scoprire come andranno le cose; mentre aspettiamo che per i risultati di Coppa d’Africa 2021 si giochi, proviamo a fare una rapida valutazione su questi due ottavi di finale che ci attendono lunedì 24 gennaio.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca dunque tra poco per i risultati di Coppa d’Africa 2021. Il Camerun naturalmente è la nazionale più attesa del giorno, ospita la competizione e ha sempre lo status di corazzata per questo contesto. Campione nel 2017, nell’ultima edizione aveva invece deluso le aspettative ma ora, trascinato dai gol di Vincent Aboubakar (ben 5 nel solo primo turno), ha la consapevolezza di poter arrivare fino in fondo, dovendo comunque – lo abbiamo già detto – non sottovalutare l’impegno contro le Comore che hanno ben poco da perdere, stanno vivendo un sogno e cercheranno naturalmente di prolungarlo il più possibile.

Meno leggibile l’altro match per i risultati di Coppa d’Africa 2021: sicuramente il Gambia ha fatto meglio nel corso della fase a gironi, ma la Guinea ha rubato ben poco e anzi si è dimostrata nazionale solida, in grado di portare a casa l’obiettivo secondo posto quasi senza forzare la mano. Adesso però si fa sul serio, chi perde va a casa e come sappiamo, quando si gioca ad eliminazione diretta, i rigori possono essere decisivi e giocare la loro parte…

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021, OTTAVI DI FINALE

Ore 17:00 Guinea Gambia 0-0

Ore 20:00 Camerun Comore



