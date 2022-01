Risultati Coppa d’Africa 2021/ Diretta gol live score ottavi, oggi 26 gennaio

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: SI INIZIA CON COSTA D’AVORIO EGITTO

I risultati Coppa d’Africa 2021 ci terranno compagnia anche oggi, mercoledì 26 gennaio 2022, che sarà l’ultimo giorno dedicato agli ottavi di finale della competizione ospitata in Camerun e slittata di un anno rispetto al programma iniziale. Mancano dunque ancora due nomi per completare il quadro dei quarti di finale della Coppa d’Africa 2021, in programma sabato e domenica dopo un paio di giorni di riposo: naturalmente sono quelli delle due squadre che vinceranno oggi.

Per i risultati Coppa d’Africa 2021 ci attendono quindi oggi alle ore 17.00 il big-match Costa d’Avorio Egitto, una classica fra due grandi del calcio africano, che andrà in scena presso lo Stade de Japoma della città camerunese di Douala e purtroppo segnerà la fine del cammino per una delle due Nazionali, entrambe molto attese; alle ore 20.00 sarà invece la volta di Mali Guinea Equatoriale, in programma presso lo Stade de Limbé della omonima città che decretare l’ultima squadra qualificata.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: IL BIG-MATCH

Parliamo allora più ampiamente della partita di cartello attesa oggi per i risultati Coppa d’Africa 2021. Costa d’Avorio Egitto arriva forse fin troppo presto, perché sarà un peccato salutare già agli ottavi gli Elefanti oppure i Faraoni. La Costa d’Avorio ha vinto il girone E con due vittorie e un pareggio in tre partite, tra le quali il successo contro l’Algeria che ha sancito l’immediata eliminazione dei campioni in carica, ma questo primato non ha dato grandi vantaggio agli Elefanti, che infatti si ritrovano abbinati all’Egitto, perché il tabellone imponeva l’incrocio tra la prima del girone E la seconda del girone D.

L’Egitto, squadra più vincente di sempre in Coppa d’Africa, è naturalmente sempre pericoloso. I Faraoni sono stati secondi nel girone D a causa della sconfitta al debutto contro la Nigeria, che a sorpresa è caduta già negli ottavi, ma poi i successi contro Guinea Bissau e infine nel “quasi derby” con il Sudan hanno rilanciato Salah e compagni. Oggi dunque ci attende una partita da non perdere: cosa succederà?

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021, OTTAVI DI FINALE

Ore 17.00 Costa d’Avorio Egitto

Ore 20.00 Mali Guinea Equatoriale



