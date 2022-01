Risultati Coppa d’Africa 2021/ Diretta gol live score quarti, oggi 30 gennaio

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: SI INIZIA CON EGITTO MAROCCO!

I risultati Coppa d’Africa 2021 ci terranno compagnia anche oggi, domenica 30 gennaio 2022, che sarà l’ultimo giorno dedicato ai quarti di finale della competizione ospitata in Camerun e slittata di un anno rispetto al programma iniziale. Siamo sempre più nel vivo dunque, questi ultimi due quarti di finale della Coppa d’Africa 2021 dovranno dirci i nomi delle ultime due semifinaliste per completare il quadro delle prime quattro, che si giocheranno mercoledì e giovedì le due semifinali per avere accesso alla finale, in programma naturalmente domenica prossima.

Per i risultati Coppa d’Africa 2021 ci attendono quindi oggi alle ore 16.00 (attenzione, orario anticipato di un’ora) il big-match Egitto Marocco, una classica fra due grandi del calcio nord-africano, che andrà in scena presso lo stadio Ahmadou Ahidjo della capitale Yaoundé; nello stesso impianto, ma alle ore 20.00 sarà invece la volta di Senegal Guinea Equatoriale, che avrà il compito di decretare l’ultima squadra qualificata per le semifinali.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: IL BIG-MATCH

Parliamo allora più ampiamente della partita di cartello attesa oggi per i risultati Coppa d’Africa 2021. Egitto Marocco è una sfida naturalmente fra le più prestigiose nell’intero continente africano, in più ha il sapore del “derby” (per così dire) tra due Nazionali del Nordafrica. Il Marocco potrebbe avere qualche vantaggio, perché ha giocato il suo ottavo di finale un giorno prima e per di più vincendo nei tempi regolamentari contro il Malawi, mentre il giorno seguente l’Egitto ha avuto bisogno dei calci di rigore per vincere il big-match contro la Costa d’Avorio, terminato 0-0 dopo 120 minuti.

Di certo il cammino dei Faraoni è già stato molto avvincente, avendo incrociato la Nigeria ai gironi (con una sconfitta, ma nel frattempo le Super Aquile sono già uscite) e poi la Costa d’Avorio, mentre il Marocco ha avuto meno scontri di cartello – con il Ghana ai gironi, ma le Stelle Nere sono state un flop – tuttavia ha fatto tutto alla perfezione finora, vincendo il proprio gruppo e poi imponendosi nei 90 minuti agli ottavi. La partita di oggi si annuncia dunque decisamente interessante: ne vedremo delle belle.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021

Ore 16.00 Egitto Marocco

Ore 20.00 Senegal Guinea Equatoriale

