RISULTATI COPPA D’AFRICA, CLASSIFICHE/ Ecco Nigeria, Egitto e Ghana! Diretta gol live score (14 gennaio 2024)

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024: LE BIG IN CAMPO

Presentando i risultati Coppa d’Africa per le partite in programma oggi, dobbiamo naturalmente osservare che ci saranno ben tre big del calcio del Continente Nero che faranno il proprio debutto in Costa d’Avorio nelle prossime ore, cioè Nigeria, Egitto e Ghana. La Nigeria vuole migliorare i propri numeri nel torneo continentale che ha vinto “solo” per tre volte nel 1980, nel 1994 (sicuramente nel periodo più felice in assoluto per il calcio nigeriano) e infine nel 2013.

A quota quattro successi in Coppa d’Africa troviamo invece il Ghana, che però ha trionfato nelle edizioni del 1963, 1965, 1978 e 1982 e di conseguenza vorrà provare a spezzare un digiuno che dura clamorosamente ormai da oltre 40 anni; infine, abbiamo tenuto per ultimo l’Egitto che è la Nazionale più vincente nella storia della Coppa d’Africa grazie a ben sette edizioni in bacheca, cioè quelle del 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 e 2010. La storia chiama, qualcuno saprà aggiornare i propri numeri fra quattro settimane? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI ENTRA NEL VIVO!

Entrano nel vivo i risultati Coppa d’Africa oggi, domenica 14 gennaio 2024: innanzitutto, ricordiamo che formalmente questa è l’edizione del 2023, slittata però dalla scorsa estate a questo inverno, che è d’altronde la collocazione più classica della Coppa d’Africa. Si era provato lo spostamento in estate per semplificare il calendario internazionale, ma giocare a giugno-luglio in Costa d’Avorio sarebbe stato eccessivo e allora eccoci a vivere le emozioni invernali con l’edizione numero 34 della Coppa d’Africa, con il Senegal campione in carica.

Abbiamo accennato alla Costa d’Avorio, che è il Paese organizzatore e quindi ieri è stata protagonista del match inaugurale contro la Guinea Bissau, valido naturalmente per il girone A, che oggi alle ore 15.00 (indichiamo naturalmente sempre il fuso orario italiano) ci proporrà anche Nigeria Guinea Equatoriale. La domenica in compagnia dei risultati Coppa d’Africa ci terrà compagnia anche con le due partite per la prima giornata del girone B, che saranno alle ore 18.00 Egitto Mozambico e alle ore 21.00 Ghana Capo Verde.

RISULTATI COPPA D’AFRICA: DATE E REGOLAMENTO

Siccome siamo appena all’inizio di questa grande avventura con i risultati Coppa d’Africa, possiamo ricordare che le Nazioni partecipanti alla fase finale sono 24, suddivise in sei gruppi da quattro squadre ciascuno. Il format è quello classico, ogni Nazionale giocherà contro le tre rivali del proprio girone e alla fine si qualificheranno per gli ottavi di finale le prime due classificate di ogni gruppo, ma anche le migliori quattro terze dei sei gironi, con una selezione quindi piuttosto ridotta nella prima fase.

Ieri abbiamo avuto la partita inaugurale e la fase a gironi ci terrà compagnia fino al 24 gennaio prossimo, poi ci saranno un paio di giorni di riposo prima che i risultati Coppa d’Africa tornino a farci compagnia dal 27 al 30 gennaio naturalmente con gli ottavi di finale; il 2 e 3 febbraio si giocheranno invece i quarti di finale, il 7 febbraio avremo le due semifinali ed infine ecco sabato 10 febbraio la finale terzo posto e naturalmente domenica 11 febbraio allo stadio Alassane Ouattara di Abidjan la finale della Coppa d’Africa.

RISULTATI COPPA D’AFRICA

GIRONE A

ore 15.00 Nigeria Guinea Equatoriale

GIRONE B

ore 18.00 Egitto Mozambico

ore 21.00 Ghana Capo Verde











