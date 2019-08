Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score degli anticipi (1^ turno preliminare)

Oggi sabato 3 agosto 2019 siamo in attesa dei primi risultati della Coppa Italia 2019-2020: prende infatti il via la prima manifestazione nazionale dopo le lunghe vacanze estive e gli appassionati sono giustamente impazienti di vedere in campo i propri beniamini. In attesa quindi che il Campionato di Serie A e Lega Pro, di cui già vi è stato il sorteggio, e della cadetteria (la cui presentazione è attesa solo per il prossimo lunedi) abbiano inizio, sarà la Coppa Italia ad allietarci son i tanti match del primo turno preliminare ad eliminazione diretta: in tutto saranno quindi ben 18 incontri messi in calendario tra oggi e domani. Da segnalare però che non saranno già le big del campionato di Serie A e pure i campioni in carica della Lazio a scendere in campo quest’oggi, ma formazioni appartenenti ai campionato di Serie C e Dilettanti, così sistemati in graduatoria secondo un rigido schema preparato dalla stessa Lega calcio.

RISULTATI COPPA ITALIA: GLI ANTICIPI

Come annunciato prima, il tabellone per il primo turno preliminare della Coppa Italia prevede complessivamente ben 18 incontri, ma di questi solo due andranno in scena in quieto sabato, come anticipi. Per gli altri risultati della Coppa Italia di questa parte iniziale del programma dovremo attendere domenica, dove il primo fischio d’inizio è stato già fissato per le ore 16,00. Andando quindi ora a vedere quali sono gli incontri, e quindi i risultati della Coppa Italia che otterremo già oggi, ecco che il primo fischio d’inizio lo udiremo solo alle ore 17,30 tra le mura dello stadio Giovanni Paolo II di Francavilla di Fontana per la diretta Virtus Francavilla-Novara. Il secondo e ultimo match atteso come anticipo invece avrà luogo solo alle ore 18,30 tra le mura del Silvio Piola, con la sfida tra Pro Vercelli e Rende.

RISULTATI COPPA ITALIA

Ore 17,30 Virtus Francavilla Novara

Ore 18,30 Pro Vercelli Rende



