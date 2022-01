Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score degli ottavi, 18 gennaio

RISULTATI COPPA ITALIA: SI INIZIA CON LAZIO UDINESE!

I risultati Coppa Italia torneranno protagonisti oggi, martedì 18 gennaio 2022, perché comincia la seconda settimana che il calcio italiano dedica alla disputa delle partite degli ottavi di finale della Coppa Italia 2021-2022, come ormai abitudine spalmati appunto su due diverse settimane. Nei giorni scorsi abbiamo avuto il colpaccio della Fiorentina a Napoli, mentre il Milan ha avuto bisogno dei supplementari per piegare il Genoa e solo l’Atalanta ha vinto nei 90 minuti, battendo il Venezia.

Restano da disputare altre cinque partite per completare il quadro dei risultati Coppa Italia in questi ottavi di finale: si comincia oggi con le prime due, che saranno Lazio Udinese alle ore 17.30 e poi alle ore 21.00 Juventus Sampdoria. Avremo poi altri due incontri domani e l’ultimo giovedì, ricordiamo inoltre che si tratta di partite secche, dunque in caso di pareggio al triplice fischio finale si proseguirà con i tempi supplementari ed eventualmente anche con i calci di rigore per sciogliere situazioni di parità.

RISULTATI COPPA ITALIA: FOCUS SULLA JUVENTUS

Spicca dunque il nome della Juventus tra le squadre che saranno impegnate oggi per i risultati Coppa Italia. Innanzitutto, i bianconeri sono i detentori del trofeo, vinto nella scorsa edizione in una discussa finale contro l’Atalanta. Inoltre, la Coppa Italia potrebbe essere anche in questa stagione la più concreta possibilità per conquistare un trofeo, vista la classifica non esaltante in campionato e salvo una impresa in Champions League che sarebbe leggendaria.

Per adesso siamo ancora a livello degli ottavi di finale, la Juventus dunque dovrebbe essere favorita nella partita secca contro la Sampdoria, che si disputa in casa della Vecchia Signora, per di più con un’attenzione verso la Coppa Italia che potrebbe essere maggiore da parte della Juventus piuttosto che per la Sampdoria, dal momento che per i blucerchiati la priorità è non rischiare guai in campionato mentre è difficile immaginare sogni di gloria in Coppa – però, se ci fosse l’occasione, un’impresa allo Stadium non si rifiuta mai…

RISULTATI COPPA ITALIA, OTTAVI DI FINALE

Ore 17.30 Lazio Udinese

Ore 21.00 Juventus Sampdoria



