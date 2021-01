Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score degli ottavi (giovedì 14 gennaio)

RISULTATI COPPA ITALIA: OGGI DUE PARTITE

I risultati di Coppa Italia per giovedì 14 gennaio proseguono il programma degli ottavi di finale: sono due le partite cui assisteremo, per la precisione stiamo parlando di Sassuolo Spal, che andrà in scena alle ore 17:30, e Atalanta Cagliari che invece si giocherà alle ore 21:15. Il calendario di questo turno, che viene disputato ancora in gara secca con la possibilità di tempi supplementari e calci di rigore, si concluderà la prossima settimana con le due partite restanti; come dicevamo già ieri questo è il momento del torneo in cui entrano in gioco le otto squadre che hanno occupato le prime posizioni dello scorso campionato di Serie A. Nessuna di loro era certa di affrontare la partita in casa, ma di fatto godono tutte del fattore campo con la sola eccezione dell’Inter, che infatti ieri ha giocato a Firenze; ad ogni modo sarà interessante scoprire quello che succederà perché, come sempre, potremmo andare incontro a particolari sorprese. Vedremo allora come andranno le cose nei risultati di Coppa Italia attesi per oggi, nel frattempo possiamo provare a fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che sono legati a queste due partite di giovedì.

RISULTATI COPPA ITALIA: CONTESTO E SITUAZIONE

Si torna dunque a giocare per i risultati di Coppa Italia: il primo dato interessante riguarda la Spal, insieme all’Empoli unica rappresentante di Serie B che è riuscita a qualificarsi per gli ottavi di finale. Certo gli estensi fino a pochi mesi fa erano ancora al piano di sopra e ci erano rimasti per tre campionati, ma oggi fanno parte della cadetteria e stanno affrontando non pochi ostacoli sulla strada verso l’immediato ritorno in Serie A. L’impegno non sarà semplice perché si affronta il Sassuolo, squadra che ha dimostrato di saper giocare a calcio e di poter fare il definitivo salto di qualità, anche se da questo punto di vista potremmo aprire una parentesi e dire che, nel momento di assaltare davvero le posizioni che qualificano alla Champions League, i neroverdi sono calati e hanno lasciato per strada punti importanti.

Per contro è risalita in grande stile l’Atalanta, che sta riprendendo quella marcia granitica che addirittura le aveva fatto accarezzare il sogno scudetto: la Dea è ormai una solida realtà del nostro calcio ed è giusto che in questo momento storico venga inserita tra le big, del resto nel 2019 ha giocato la finale di Coppa Italia e ora punta a tornarci. Il Cagliari invece affronta la prima vera crisi di questa stagione: pericolosamente vicini alla zona retrocessione, in questo ottavo di finale al Gewiss Stadium gli isolani potrebbero provare a togliersi una bella soddisfazione e al tempo stesso svoltare psicologicamente, vedremo quindi se andrà proprio in questo modo.

RISULTATI COPPA ITALIA: OTTAVI DI FINALE

Ore 17:30 Sassuolo Spal

Ore 21:15 Atalanta Cagliari



