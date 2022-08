Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score dei trentaduesimi, oggi 6 agosto

RISULTATI COPPA ITALIA, OGGI SI PARTE CON PISA BRESCIA!

I risultati Coppa Italia saranno protagonisti anche oggi, sabato 6 agosto, perché in programma nelle prossime ore ci saranno altre quattro partite dei trentaduesimi di finale della nuova edizione 2022-2023, che saranno spalmati su quattro giorni fino a lunedì. Ricordiamo che questa edizione della Coppa Italia, di cui è detentrice l’Inter, ha visto confermato il regolamento che era stato introdotto l’anno scorso per la prima volta. Il numero delle squadre partecipanti è stato ridotto a 44, cioè le 20 di Serie A, le 20 di Serie B più appena 4 di Serie C. In questi giorni ci sono i trentaduesimi di finale, che a dire il vero sono solo 16 partite perché le prime otto dello scorso campionato di Serie A entreranno in scena solo negli ottavi di finale.

RISULTATI COPPA ITALIA/ Diretta gol: Cittadella e Sampdoria ai sedicesimi, live score

Sono di conseguenza 32 le formazioni partecipanti ai trentaduesimi, ad eliminazione diretta in partita secca come già nel turno preliminare di settimana scorsa, le cui quattro vincitrici si aggiungono a 16 squadre di Serie B (tutte quelle che già non sono state coinvolte nel preliminare) e 12 di Serie A, cioè le tre neopromosse più quelle classificate dal nono al diciassettesimo posto dello scorso campionato. Le sedici vincenti daranno vita ai sedicesimi di finale a metà ottobre. Infine, le otto squadre vincenti saranno raggiunte negli ottavi di finale dalle big, che entreranno in scena nei risultati Coppa Italia solamente a gennaio 2023 per inseguire il trionfo e un posto nell’albo d’oro.

Diretta/ Lecce Cittadella (risultato finale 2-3) video: locali ko ai supplementari!

RISULTATI COPPA ITALIA: LE PARTITE DI OGGI

Presentiamo allora più nel dettaglio che cosa ci attenderà oggi per i risultati Coppa Italia, con le quattro partite in programma dal tardo pomeriggio fino a sera con due blocchi costituti da un paio di incontri ciascuno. Si comincerà alle ore 17.45 con il via a Pisa Brescia, alle ore 18.00 sarà invece la volta di Spezia Como, per passare poi alla prima serata. Alle ore 21.00 ecco il fischio d’inizio di Empoli Spal ed infine alle ore 21.15 potremo assistere anche a Torino Palermo (i siciliani sono una delle quattro squadre che arrivano dal turno preliminare).

DIRETTA/ Sampdoria Reggina (risultato finale 1-0) video tv: decide Sabiri!

Si tratta – è sempre meglio ribadirlo – di partite secche in gara unica, di conseguenza in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si procederà con i tempi supplementari ed infine se necessario anche con i calci di rigore per decretare chi si qualificherà ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, in programma però ad ottobre perché nel prossimo fine settimana già comincerà il campionato e di conseguenza i risultati Coppa Italia torneranno protagonisti solo con una “finestra” nel cuore dell’autunno, per il resto tutto dedicato a campionato più Coppe europee prima di cedere il passo ai Mondiali.

RISULTATI COPPA ITALIA, TRENTADUESIMI DI FINALE: ORARI E PARTITE

ore 17.45 Pisa Brescia

ore 18.00 Spezia Como

ore 21.00 Empoli Spal

ore 21.15 Torino Palermo











© RIPRODUZIONE RISERVATA